TIVOLI – Benvenuto 2024, lancio di bottiglie sull’auto in sosta

Stelle filanti e petardi non erano sufficienti. A Tivoli per brindare al nuovo anno qualcuno è ricorso addirittura al lancio di bottiglie.

Così ieri mattina, lunedì primo gennaio 2024, una Nissan Micra è stata rinvenuta col lunotto in frantumi e i resti di una boccia di spumante sul sedile posteriore.

A segnalare il danneggiamento alla redazione del quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv è Isabella Moretti, 51 anni, malcapitata proprietaria della vettura in sosta in via Carlo Pisacane, una strada densamente abitata e trafficata che collega via Empolitana e via Acquaregna, nel quartiere Empolitano a Tivoli.

“Ero a casa con la febbre – spiega la donna – ieri mattina mi ha avvertito un mio vicino di casa. Sono scesa e ho trovato il vetro spaccato e il becco della bottiglia sull’asfalto, mentre il resto era all’interno dell’auto.

Sotto la ruota posteriore sinistra c’era anche un’altra bottiglia di vino, anch’essa di qualità pregiata come lo spumante”.

“Ho visionato le telecamere di sicurezza di un negozio di via Pisacane – prosegue Isabella Moretti – purtroppo non inquadrano la strada ma soltanto l’ingresso dell’attività commerciale.

Non so se le bottiglie siano state lanciate dai balconi, penso si tratta di una bravata di ragazzi che non sanno come trascorrere il tempo e che mi costerà circa 200 euro soltanto per acquistare il lunotto usato.

Già tra settembre e ottobre 2023 ignoti avevano danneggiato la Fiat Panda vecchio tipo di un mio vicino, al quale è stato tagliato il tetto apribile in vinile”.