TIVOLI – Lavori all’inghiottitoio delle acque, traffico a singhiozzo sulla via Tiburtina

Domani, lunedì 26 febbraio, avranno inizio i lavori per la “mitigazione del rischio idrogeologico derivante dall’esondazione del canale di raccolta acque in via Tiburtina con eliminazione inghiottitoio in Villa Adriana”.

L’intervento è stato finanziato con 998mila euro dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, grazie ad un bando vinto dal Comune di Tivoli.

L’area di intervento è ubicata lungo la via Tiburtina nel tratto che va dalla strada degli Orti alla via Maremmana Inferiore: in questa zona è presente un “inghiottitoio” che recepisce le acque provenienti dalla raccolta di diversi tratti stradali posti a monte ed è caratterizzato da una perenne e considerevole portata di acqua.

Durante i temporali si registrano, non di rado, allagamenti ed esondazioni che creano disagi al traffico.

Dato che l’area interessata dagli imminenti lavori ricade nel tratto ricompreso tra l’intersezione con via Basilicata e l’intersezione con via Maremmana Inferiore, è necessario modificare la regolamentazione stradale così come indicato dall’ordinanza:

VIA NAZIONALE TIBURTINA: – dall’intersezione con via Basilicata all’intersezione con via di Ponte Lucano

ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI dalle ore 09:00 alle ore 18:00 di ogni giorno feriale dal

26 febbraio 2024 al 10 maggio 2024.

VIA NAZIONALE TIBURTINA: – ambo lati dall’intersezione con via Basilicata all’intersezione con via di Ponte Lucano

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, eccetto i mezzi a disposizione della ditta esecutrice dei lavori dalle ore 09:00 alle

ore 18:00 di ogni giorno feriale dal 26 febbraio 2024 al 10 maggio 2024.

IL DIVIETO VERRÀ ATTIVATO IN MODO PROGRESSIVO PER STEP SECONDO L’AVANZAMENTO DEI LAVORI CON L’OBBLIGO PER LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI DI POSIZIONARE LA PRESCRITTA SEGNALETICA NEI MODI E TEMPI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA E DAL SUO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

VIA ROSOLINA – dal civico 29 all’intersezione con via Galli

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dal 26 febbraio 2024 al 10 maggio 2024.

VIA ROSOLINA – dall’accesso della scuola “Iqbal Masih” fino all’intersezione con via Maremmana Inferiore

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI dal 26 febbraio 2024 al 10 maggio 2024.

VIA VENEZIA TRIDENTINA: – ambo i lati dal civico 2 all’intersezione con via Nazionale Tiburtina

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dal 26 febbraio 2024 al 10 maggio 2024