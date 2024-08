GUIDONIA – Far West in piazza, notificata l’ordinanza anti-alcol tradotta in tutte le lingue

È in vigore, da oggi, l’Ordinanza sindacale numero 310 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – riguardante la vendita e il consumo delle bevande alcoliche (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Di questo nuovo provvedimento la Polizia Locale ha informato, ieri, direttamente alcuni locali di Villalba, in particolare quelli che notoriamente vendono alcolici di notte.

Ieri gli agenti della Polizia Locale hanno notificato l’ordinanza anti-alcol

Gli agenti hanno illustrato il contenuto dell’Ordinanza, con un prospetto informativo in più lingue, compreso il bengalese, per renderla facilmente comprensibile pure agli esercenti stranieri, specificando gli orari in cui è vietata la vendita di alcolici e bevande in lattina e vetro, oltre le importanti sanzioni in caso di violazione.

L’ordinanza è stata tradotta in tutte le lingue

L’ordinanza prevede da oggi, giovedì 8 agosto, su tutto il territorio comunale il divieto dalle ore 21 alle 7,00

A) di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da chiunque effettuata (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, esercenti attività artigianali), anche tramite distributori automatici ovvero presso circoli privati, con esclusione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, dei pubblici esercizi e delle strutture ricettive;

B) di vendita per asporto e di somministrazione di bevande, anche non alcoliche, in contenitori di vetro e lattine in alluminio da chiunque effettuata (esercizi di vicinato, attività di somministrazione di alimenti e bevande, dei pubblici esercizi strutture ricettive compresi), con le sole eccezioni di seguito riportate:

tramite servizio assistito al tavolo all’interno o all’esterno dei locali di esercizio, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori in vetro e lattine di alluminio a tal fine utilizzati;

per la somministrazione al banco o al tavolo con utilizzo di bicchieri in vetro secondo i normali usi commerciali;

C) di consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico

dalle ore 18,00 alle ore alle ore 07,00

Le sanzioni per i trasgressori sono state fortemente inasprite.

Nel caso di vendita illecita, la multa all’esercente sale a 2.500 euro (prima era di 50 euro) per la prima contestazione e a 5.000, con segnalazione al Questore per la chiusura del locale, per la seconda.

Nel caso di consumo, invece, la sanzione al trasgressore sale a 500 euro (prima era di 300).

In un comunicato stampa l’amministrazione comunale informa che si è trattato di un’attività preventiva, di responsabilizzazione e sensibilizzazione, per rendere maggiormente efficace questa Ordinanza che mira a evitare che gli eccessi nel consumo delle bevande alcoliche si traducano in atteggiamenti violenti e più in generale in fenomeni di degrado.

Naturalmente, a questa fase di informazione seguirà una fase di controllo del rispetto dell’Ordinanza, che sarà eseguita non solo dalla Polizia locale ma, anche, dalle altre Forze dell’Ordine.

“Abbiamo ritenuto opportuno, oltre che pubblicizzare l’Ordinanza attraverso i canali istituzionali e l’invio di comunicati ai giornali, andare personalmente dagli esercenti dei locali maggiormente interessati dal provvedimento per spiegare loro quali sono gli intendimenti dell’Amministrazione comunale – ha sottolineato il sindaco Mauro Lombardo -. Stiamo portando avanti gli impegni presi con i cittadini di Villalba per assicurare, a quella frazione e più in generale a tutta la Città, maggiore sicurezza e tranquillità.

Altri provvedimenti e iniziative sono in preparazione da parte dell’Amministrazione e saranno attuati nei prossimi giorni”.