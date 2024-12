Sei round entusiasmanti, un match straordinario col pubblico in piedi ad applaudire.

Così ieri sera, venerdì 6 dicembre, Lorenzo Ratemi, 26 anni di Guidonia, soprannominato “The Eagle”, ha vinto il suo quarto match da professionista nella categoria Super Welter superando ai punti Elliot Eboigbe, coetaneo di Manchester soprannominato ‘The Enigma’ con una vittoria e 5 sconfitte nei Pro.

Al Palasantoro di Roma Lorenzo Ratemi, meglio noto come il pugile con due lauree della “Accademia Pugilistica Roma Est” allenato dai coach Simone Autorino e Fabio Fantauzzi, ha confermato il suo stato di grazia implementando il suo record personale per scalare la classifica in vista di sfide più importanti (CLICCA E GUARDA IL VIDEO DI TIBURNO).

L’avventura pugilistica di Lorenzo Ratemi è iniziata nel 2018 disputando 35 match da dilettante, poi il grande salto nei professionisti e il sostegno di tanti sponsor locali, come “Di Stefano Carni”, il “Gruppo Procaccini Costruzioni”, il “Gruppo Sisti Claudio Costruzioni”, “Plenzich”, “Das Idrotecnica”, “Ferretti Assicurazioni”, “Firenze Manutenzioni” e “Antonia Costruzioni Srl” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).