GUIDONIA – Carnevale: colori, sorrisi e gioia in viale Roma

Colori, sorrisi e gioia. L’ennesimo Carnevale indimenticabile.

E’ stata un successo oggi pomeriggio, domenica 2 marzo, la prima sfilata della festa più attesa dell’anno nella Città dell’Aria. Migliaia di bambini mascherati accompagnati dai genitori si sono riversati in viale Roma per assistere e sfilare dietro ai carri realizzati dal Comitato del Carnevale: uno spettacolo nello spettacolo, un momento di festa che ha unito grandi e piccoli in un’atmosfera di pura magia.

Dietro al Carro di Re Carnevale hanno sfilato i gruppi composti dalle Scuole di danza Lady Giulia Stella e dalle Majorette di Marcellina, oltre dalla grande famiglia del Comitato che ha dedicato l’edizione 2025 alla memoria di Giovanni Bracchitta, Presidente del Comitato e uno dei fondatori della festa, deceduto lo scorso martedì 25 febbraio all’età di 82 anni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Dietro al carro de “I messicani”, i gruppi mascherati dell’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” Guidonia, mentre col carro “La cartomante” hanno sfilato il Gruppo mamme e le ballerine della “Cinestar”.

E ancora: col carro “Wicked”, le maschere del Comitato e della scuola di danza “MAB” di Mirko Boemi. Dietro al carro “Elemental” i gruppi mascherati degli alunni e docenti dell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Guidonia, mentre dietro al carro “Sdentato di DeagonTrainer” i gruppi scolastici dell’Istituto Comprensivo “Montecelio”, dell’Istituto Comprensivo “Alberto Manzi” di Villalba e dell’Istituto Comprensivo Sant’Angelo Romano.

Infine abbinati al carro “Deadpool”, le maschere del Comitato, del Gruppo Scout Guidonia 1 e del Gruppo Scout Guidonia 2.

Oggi la festa è soltanto iniziata.

Infatti domani, lunedì 3 marzo, proseguirà con una giornata dedicata interamente ai bambini con giochi di tutti i tipi presso il Villaggio di Carnevale nella Pineta di viale Roma a partire dalle ore 16.

La sfilata finale sarà martedì 4 marzo, con il classico rogo di Re Carnevale, a partire dalle ore 15: per motivi di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, il sindaco Mauro Lombardo ha disposto la sospensione delle lezioni alle ore 12 per gli Istituti comprensivi di Guidonia Centro “Don Lorenzo Milani” e “Leonardo da Vinci” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La sicurezza della manifestazione è stata garantita dalla presenza di agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato, dai carabinieri e dalle organizzazioni di Protezione Civile “Volontari Valle Aniene Associati-VVAA” e “Nucleo Volontari Guidonia-NVG”, che hanno schierato complessivamente 25 volontari.

La copertura sanitaria è stata assicurata dal Comitato Locale della Croce Rossa Italia con 3 ambulanze, due operatori in bici e 32 volontari.

Durante la sfilata sono stati effettuati 8 soccorsi ad altrettanti partecipanti, tutti gestiti in ambulanza senza necessità di trasporto al pronto soccorso.

In particolare i sanitari hanno medicato tre persone cadute accidentalmente, la prima delle quali è stato un anziano soccorso dai volontari dell’Associazione “VVAA” e affidato alle cure della Croce Rossa.

I sanitari CRI hanno inoltre soccorso un uomo di 65 anni colto da malore sincopale e un 30enne colto da attacco di panico.

Altri tre interventi della Croce Rossa hanno riguardato bambini. I sanitari hanno medicato un bimbo di due anni caduto sull’asfalto e ad altri due ragazzini sono state praticate le medicazioni per la schiuma spray schizzata negli occhi.