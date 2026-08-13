ROMA – Entra armato in un coffee shop e semina il panico

dì Francesca Romana Severini

Secondo il comunicato stampa diffuso questa mattina, 13 agosto, dall’Arma dei Carabinieri, il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri nel quartiere Prati, più precisamente in via Alessandro Farnese.Un uomo ha fatto irruzione in un coffee shop armato, destando panico tra la clientela. Immediato l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Roma Prati, insieme al Nucleo Operativo della Compagnia di Roma San Pietro, che hanno bloccato e identificato il giovane.Di origine ungherese, senza fissa dimora e con alcuni problemi psichici, il 29enne è stato trovato in possesso di una pistola ad aria compressa, un coltello a scatto, un bisturi, uno spray urticante e un taccuino con disegni non tecnici riproducenti un ordigno.Al termine degli accertamenti, è stato denunciato alla Procura della Repubblica con l’accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.