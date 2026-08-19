ANTICOLI CORRADO – Il Partito Democratico fa festa con polenta e musica

Si terrà sabato 29 agosto 2026 in Piazza delle Ville ad Anticoli Corrado le “Festa del Partito Democratico”.

Organizzato dalla locale Sezione Dem di Anticoli Corrado, l’evento è intitolato “Uniti per il futuro della Valle dell’Aniene” e avrà inizio alle ore 18,30 con l’apertura dello stand gastronomico.

Alle 20 la polenta in piazza, alle 21 lo spettacolo musicale e alle 21,15 l’intervento politico dei relatori: il sindaco di Rocca Santo Stefano Sandro Runieri, l’ex Sindaco di Anticoli Corrado Vittorio Meddi, il Segretario Provinciale del Pd Roma Rocco Maugliani e Daniele Leodori, Consigliere Regionale e Segretario Regionale Dem.

Modera il dibattito Antonella Federici del Pd di Subiaco.