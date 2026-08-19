ANTICOLI CORRADO – Il Partito Democratico fa festa con polenta e musica

Eventi, Tiburno Quotidiano /

L'evento in Piazza delle Ville coi big del partito

Si terrà sabato 29 agosto 2026 in Piazza delle Ville ad Anticoli Corrado le “Festa del Partito Democratico”.
Organizzato dalla locale Sezione Dem di Anticoli Corrado, l’evento è intitolato “Uniti per il futuro della Valle dell’Aniene” e avrà inizio alle ore 18,30 con l’apertura dello stand gastronomico.
Alle 20 la polenta in piazza, alle 21 lo spettacolo musicale e alle 21,15 l’intervento politico dei relatori: il sindaco di Rocca Santo Stefano Sandro Runieri, l’ex Sindaco di Anticoli Corrado Vittorio Meddi, il Segretario Provinciale del Pd Roma Rocco Maugliani e Daniele Leodori, Consigliere Regionale e Segretario Regionale Dem.
Modera il dibattito Antonella Federici del Pd di Subiaco.
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