TIVOLI – La UIL chiede chiarezza sulla produttività dei dipendenti ASL

Da Mauro Maurizio segretario aziendale GAU UIL FP ASL Roma 5 riceviamo e pubblichiamo:

“La UIL FP ASL Roma 5 torna sulla questione della produttività relativa all’anno 2025 e, dopo due precedenti richieste rimaste senza riscontro, ha formalmente sollecitato e diffidato l’Azienda il 10 agosto a fornire risposte puntuali sulla riduzione delle quote riconosciute ai lavoratori. L’Azienda ha comunicato una riduzione complessiva delle risorse destinate alla produttività pari al 22%, per circa 893 mila euro, ma secondo la UIL FP numerosi dipendenti hanno registrato una riduzione individuale della produttività nell’ordine del 35-40% e, in alcuni casi, anche superiore. «Non contestiamo l’esistenza degli istituti contrattuali che assorbono risorse – sottolinea la UIL FP – ma chiediamo di capire con precisione come siano state utilizzate le risorse, quali criteri siano stati applicati e perché il singolo lavoratore abbia subito una riduzione così significativa». Particolare attenzione viene posta anche sui circa 1,322 milioni di euro di lavoro straordinario indicati dall’Azienda. Per la UIL FP tale dato rappresenta anche il sintomo di una significativa carenza di personale. «Chi ha garantito i servizi attraverso il lavoro straordinario – afferma il sindacato – non può essere penalizzato anche sulla produttività. Se il ricorso allo straordinario è stato determinato dalla carenza di personale, vogliamo conoscere il rapporto tra dotazione organica, minimi assistenziali e ore straordinarie effettuate». La UIL FP ha inoltre chiesto di verificare l’impatto delle nuove assunzioni effettuate nel 2025 sul numero degli aventi diritto e sulla distribuzione delle risorse, oltre alla trasmissione della dotazione organica prevista ed effettivamente presente nelle strutture aziendali. Tra le richieste avanzate anche un prospetto analitico dei fondi 2024 e 2025, dei criteri di calcolo, degli obiettivi di struttura e reparto, delle spese sostenute e dei circa 855 mila euro di residui che l’Azienda ha annunciato di voler distribuire presumibilmente nel mese di ottobre. «Non chiediamo slogan né interpretazioni – conclude la UIL FP – chiediamo numeri, accordi, criteri e documenti. Se i conteggi sono corretti, non abbiamo alcun timore di verificarli. Se invece emergeranno criticità, saremo al fianco dei lavoratori per chiederne la correzione». Ad oggi 18 agosto la UIL FP ancora non ha ricevuto risposta !!! Il Segretario Aziendale GAU UIL FP ASL Roma 5”