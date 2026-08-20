TIVOLI – Via al Torneo di Padel: 20 mila euro per noleggiare due campi per 3 giorni

L’obiettivo dichiarato è incrementare l’attrattività della Città e favorire occasioni di aggregazione sociale e promozione dell’attività sportiva.

Così il Comune di Tivoli organizza il primo “Torneo di Padel Città di Tivoli”.

Lo stabilisce la determina numero 2547 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata ieri, mercoledì 19 agosto, dal dirigente allo sport e Cultura Antonio Capitano.

Con l’atto viene disposto il pagamento di una fattura da 5.929,20 alla “Deco Allestimenti Srl” di Roma, alla quale il 7 agosto scorso con la determina numero 2452 è stata affidata la fornitura in noleggio delle strutture necessarie ad organizzare il Torneo.

In particolare la “Deco Allestimenti Srl”, azienda con tre decenni di esperienza, fornirà per tre giorni due campi da padel panoramico e altrettanti tappeti da gioco di ultima generazione completi di accessori e sabbia silicea, oltre all’impianto di illuminazione composto da n. 8 fari LED da 200 Watt e al kit di installazione a plinti con platea sottile senza forature, completo delle relative strutture di supporto.

Vale la pena evidenziare che per la realizzazione dell’iniziativa “Torneo di Padel Città di Tivoli” il Consiglio Regionale del Lazio ha concesso un contributo per un importo totale pari a 20 mila euro e che la “Deco Allestimenti Srl” ha presentato un preventivo pari ad 19.764 euro IVA compresa per la fornitura in noleggio delle attrezzature da padel.

Il “Torneo di Padel Città di Tivoli” sarà organizzato nell’ambito di “Back to sport”, iniziativa sportiva prevista nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 Settembre 2026 nell’area compresa tra Piazza Garibaldi e l’Anfiteatro di Bleso, nell’ambito del programma generale del “ Settembre Tiburtino 2026”.

La finalità perseguita dall’Amministrazione è quella di organizzare una manifestazione sportiva articolata in tre giornate finalizzate a favorire la conoscenza delle varie discipline sportive, e promuovere nel contempo consapevolezza sui corretti stili di vita, diffondere la pratica sportiva, coinvolgendo cittadini e visitatori, garantendo visibilità e rappresentatività alle Associazioni sportive territoriali.

Per questo ieri, mercoledì 19 agosto, il dirigente allo sport e Cultura Antonio Capitano ha pubblicato l’avviso – CLICCA E LEGGI L’AVVISO – finalizzato a raccogliere istanze da parte di Associazioni sportive territoriali esponenti delle varie discipline sportive, che siano interessate a partecipare all’iniziativa “Back to sport”.

Possono partecipare al presente avviso le Associazioni sportive istituite come Asd e le Società sportive , con sede legale e/o operativa sul territorio di Tivoli.

Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno mercoledì 2 Settembre 2026 tramite messaggio di posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo:servizisportivi@comune.tivoli.rm.it.

Il messaggio di posta elettronica dovrà riportare il seguente oggetto: “Proposta da inserire nell’iniziativa sportiva denominata Back to sport, da svolgersi nelle date nelle date 11,12,13 Settembre 2026”.

Non saranno considerate le proposte pervenute oltre tale termine.