TIVOLI – Secondo caso di West Nile Virus

Un nuovo caso di West Nile Virus a Tivoli.
Oggi, mercoledì 2 settembre, il Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL RM5 ha segnalato al Comune che una persona residente in Strada del Barco è stata contagiata a seguito della puntura di zanzara.
Si tratta del secondo caso umano dopo l’abitante a Largo Nanino risultato positivo lunedì 24 agosto (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
Nei giorni scorsi un cavallo era risultato infettato a Cesurni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
Il Comune di Tivoli annuncia di aver attivato immediatamente gli interventi di contrasto al vettore. Nella giornata di oggi, 2 settembre, sarà effettuato il trattamento larvicida da parte di una ditta incaricata.
Domani, giovedì 3 settembre, sarà effettuato il trattamento adulticida in un’area di 200 metri di raggio dal caso segnalato. Nelle aree interessate saranno apposti dei cartelli informativi.
Si ricorda che sul territorio comunale vengono effettuati ogni anno, a partire dal mese di aprile, trattamenti larvicidi preventivi tramite una ditta specializzata incaricata dall’Amministrazione.
Le attività di prevenzione e contrasto vengono svolte seguendo le indicazioni della ASL RM5 e degli enti competenti, con tempestività e senza creare allarmismo.
Con l’occasione, si invita nuovamente, in via precauzionale, la popolazione a rimuovere i focolai larvali peridomestici/privati in giardini, orti, cortili, terrazzi o balconate, mettendo in campo tutte le semplici e diligenti azioni necessarie per evitare la formazione di ristagni d’acqua.
Inoltre, come comunicato dalla ASL RM5 è utile ricordare “l’utilizzo di prodotti repellenti o ricorrere a misure di protezione individuale, che consistono, per chi dovesse protrarre le proprie attività oltre il crepuscolo, nell’uso di un abbigliamento idoneo (che lasci scoperte il minor numero possibile di zone corporee), o di preparati insetto-repellenti per uso topico (ad esempio N-dietiltoluamide (DEET) o icaridina (KBR 3023), da spruzzare o spalmare sulle parti scoperte del corpo.
Per quanto riguarda le abitazioni, per evitare l’ingresso delle zanzare, si deve ricorrere all’uso di zanzariere a maglie fitte da collocare su porte e finestre. Spirali fumigene (zampironi, solo per uso esterno) o elettro-emanatori di insetticida (per interni) possono risultare utili per mantenere le zanzare lontane da aree di piccole dimensioni.”
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