TIVOLI – Secondo caso di West Nile Virus

Oggi, mercoledì 2 settembre, il Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL RM5 ha segnalato al Comune che una persona residente in Strada del Barco è stata contagiata a seguito della puntura di zanzara.

Il Comune di Tivoli annuncia di aver attivato immediatamente gli interventi di contrasto al vettore. Nella giornata di oggi, 2 settembre, sarà effettuato il trattamento larvicida da parte di una ditta incaricata.

Domani, giovedì 3 settembre, sarà effettuato il trattamento adulticida in un’area di 200 metri di raggio dal caso segnalato. Nelle aree interessate saranno apposti dei cartelli informativi.

Si ricorda che sul territorio comunale vengono effettuati ogni anno, a partire dal mese di aprile, trattamenti larvicidi preventivi tramite una ditta specializzata incaricata dall’Amministrazione.

Le attività di prevenzione e contrasto vengono svolte seguendo le indicazioni della ASL RM5 e degli enti competenti, con tempestività e senza creare allarmismo.