TIVOLI – Ponte della Pace chiuso per la messa in sicurezza

Da domani, venerdì 4 settembre, il Ponte della Pace a Tivoli sarà chiuso al transito pedonale per 15 giorni.
Lo stabilisce l’ordinanza numero 281 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi, giovedì 3 settembre, dalla Comandante della Polizia Locale Eleonora Giusti.
Il provvedimento è stato emesso su richiesta del Settore Lavori Pubblici incaricato di effettuare dei lavori per la messa in sicurezza del trave arco della struttura lignea che collega le due sponde del Bacino San Giovanni.
“In coordinamento con la ditta incaricata dei lavori – precisa in una nota l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi – si cercherà di concludere i lavori prima della riapertura delle scuole, al fine di non arrecare alcun disagio alla cittadinanza.
La chiusura è necessaria per consentire gli interventi di messa in sicurezza della trave ad arco del ponte e permettere alla ditta incaricata di lavorare nelle condizioni previste dalle norme di sicurezza.
Durante questo periodo l’accesso pedonale al ponte sarà riservato alle persone autorizzate e al personale impegnato nei lavori.
La ditta provvederà alla segnaletica agli ingressi del ponte, sia dal lato di Piazzale della Stazione sia dal lato di Viale Roma, alla delimitazione dell’area di cantiere e, dove tecnicamente possibile e previa autorizzazione, alla predisposizione di percorsi pedonali alternativi.
Si tratta di un intervento temporaneo finalizzato alla sicurezza del ponte e delle persone che lo utilizzano.
La scelta di intervenire ora permette di svolgere i lavori in condizioni adeguate, tutelando cittadini, pedoni e lavoratori e contribuendo alla sicurezza e alla piena funzionalità dell’infrastruttura.
Il Comune invita tutti a prestare attenzione alla segnaletica presente sul posto e a utilizzare i percorsi indicati durante lo svolgimento dei lavori”.
Vale la pena ricordare che a febbraio 2024 era stato ultimato il Restauro e risanamento conservativo del Ponte della Pace dopo il danneggiamento causato dal devastante incendio del 18 luglio 2022 che ne determinò la chiusura.
I lavori da 350 mila euro furono eseguiti dalla “Tecnotetto Srl”, l’impresa che il 19 luglio 2022 aveva vinto la gara offrendo un ribasso percentuale del 20,21% sull’importo dei lavori a base di gara (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).