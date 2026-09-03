TIVOLI – Ponte della Pace chiuso per la messa in sicurezza

La chiusura è necessaria per consentire gli interventi di messa in sicurezza della trave ad arco del ponte e permettere alla ditta incaricata di lavorare nelle condizioni previste dalle norme di sicurezza.

La chiusura è necessaria per consentire gli interventi di messa in sicurezza della trave ad arco del ponte e permettere alla ditta incaricata di lavorare nelle condizioni previste dalle norme di sicurezza.

Durante questo periodo l’accesso pedonale al ponte sarà riservato alle persone autorizzate e al personale impegnato nei lavori.

La ditta provvederà alla segnaletica agli ingressi del ponte, sia dal lato di Piazzale della Stazione sia dal lato di Viale Roma, alla delimitazione dell’area di cantiere e, dove tecnicamente possibile e previa autorizzazione, alla predisposizione di percorsi pedonali alternativi.