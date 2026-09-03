NEROLA – Tornano i truffatori, ma gli anziani non ci cascano e chiamano il 112

La locale Stazione dei Carabinieri ha infatti segnalato tentativi di truffa telefonica ai danni, in particolare, di persone anziane residenti tra il Centro storico del Borgo e le frazioni periferiche.

La locale Stazione dei Carabinieri ha infatti segnalato tentativi di truffa telefonica ai danni, in particolare, di persone anziane residenti tra il Centro storico del Borgo e le frazioni periferiche.

Al telefono si sono spacciati per Carabinieri, ma in almeno tre casi la truffa è stata sventata dalle stesse vittime che si sono rivolte ai veri militari dell’Arma.

Per questo in un post sulla pagina Facebook istituzionale il Comune ha invitato i cittadini a non fornire informazioni personali, non effettuare pagamenti e interrompere immediatamente le chiamate sospette.

In caso di dubbi, contattare il 112.

Carabinieri della locale Stazione di Nerola hanno arrestato in flagranza di reato due 21enni italiani in trasferta da Napoli ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ). Vale la pena ricordare che nel pomeriggio del 7 aprile nel piccolo centro di Nerola si sono registrati alcuni tentativi di truffa agli anziani e gli stessi

Nel corso di un servizio di pattugliamento anche delle aree più isolate del paese, i militari hanno individuato un’utilitaria a noleggio con a bordo i due giovani, non della zona e con precedenti di polizia specifici, mentre, con l’utilizzo di un navigatore, si stavano dirigendo a casa di una donna di 75 anni.