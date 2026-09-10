GUIDONIA – A “TerrAntica 2.0” sapori, cucina e tradizioni

Eventi, Tiburno Quotidiano /

Al Centro Agroalimentare la giornata a ingresso gratuito per tutte le generazioni

Sabato 19 settembre 2026, dalle ore 10.00 alle 16.00, l’APS Colle Mannarino e L’arte e il Tempo della Clessidra invitano il pubblico all’Auditorium del Centro Agroalimentare Roma – CAR di Guidonia Montecelio per una giornata che vuole riunire quanto costruito durante il percorso di TerrAntica e, allo stesso tempo, offrire una grande occasione a chi ancora non ha avuto modo di conoscerlo.

TerrAntica 2.0, realizzata con il contributo di ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio e con il patrocinio della Città di Guidonia Montecelio, del Comune di Mentana e del Comune di Sant’Angelo Romano, nasce per valorizzare le produzioni, le persone, le tradizioni e le identità del territorio attraverso un modo diretto e coinvolgente di incontrarle e conoscerle.

Dopo le precedenti tappe, il 19 settembre sarà quindi un appuntamento particolare: un gran finale aperto a tutti, da vivere insieme dai bambini ai nonni.

QUATTRO ORE PIENE DI APPUNTAMENTI

Dalle ore 10.00 alle 14.00 si concentrerà il programma delle attività: degustazioni, incontri con i produttori, cucina, show cooking, produzioni agroalimentari, artigianato, cultura e tradizioni si alterneranno dando vita a una mattinata ricca di esperienze.

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Saranno protagonisti vino, olio, formaggi, miele, tartufo, pane, pasta e altre produzioni del territorio, ma soprattutto le persone che ogni giorno lavorano per produrle, trasformarle e portarle sulle nostre tavole.
La giornata vuole infatti creare un ponte tra produttori, trasformatori, ristorazione, distribuzione e consumatori, favorendo conoscenza, confronto e nuove relazioni.
Uno spazio particolare sarà dedicato alla cucina grazie alla collaborazione con Fabio Campoli e Azioni Gastronomiche, partner nella realizzazione dell’evento.
A partire dalle ore 10.30 si susseguiranno cinque appuntamenti: Luca Cicchetti con “Un dolce sposalizio viterbese”; Andrea Pompei con “CombinAzioni d’arancia, salsiccia e finocchi”; Sara Albano con “Quanto ne sai di cucina laziale?”; Luana Petroselli con “Vi cucino a casa mia”; e Fabio Campoli con “Il gusto fuori dal comune”.

TERRANTICA È ANCHE UNA FESTA PER LE FAMIGLIE

Non mancheranno folklore, punti ristoro, attività culturali e spazi dedicati ai bambini, con giochi della tradizione, trucco e laboratorio di pasticceria.

Perché l’obiettivo è semplice: permettere a una famiglia di arrivare insieme e trovare qualcosa di interessante e divertente per ogni età.
A coordinare e condurre la manifestazione sarà Claudio Testi.
Terminate alle 14.00 le attività programmate, la manifestazione continuerà fino alle ore 16.00, con i punti ristoro e la possibilità di rimanere insieme, incontrare produttori e operatori e condividere in maniera informale la conclusione del progetto.
L’APS Colle Mannarino rivolge quindi un invito particolare sia a chi ha già incontrato TerrAntica durante il suo percorso, sia a quanti, per qualsiasi motivo, non hanno potuto partecipare agli appuntamenti precedenti.

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Per i primi sarà l’occasione di ritrovarsi.
Per gli altri sarà l’occasione di scoprire TerrAntica.
Per tutti sarà una giornata da vivere insieme.

Sabato 19 settembre 2026
Auditorium Centro Agroalimentare Roma – CAR
Via Tenuta del Cavaliere 1 – Guidonia Montecelio (RM)

Manifestazione: ore 10.00 – 16.00
Programma attività: ore 10.00 – 14.00
INGRESSO GRATUITO

APS Colle Mannarino e L’Arte e il Tempo della Clessidra
GUIDONIA – “TerrAntica 2.0” – Sinergie Sensoriali
con il contributo di ARSIAL

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