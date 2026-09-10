GUIDONIA – A “TerrAntica 2.0” sapori, cucina e tradizioni

TerrAntica 2.0, realizzata con il contributo di ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio e con il patrocinio della Città di Guidonia Montecelio, del Comune di Mentana e del Comune di Sant’Angelo Romano, nasce per valorizzare le produzioni, le persone, le tradizioni e le identità del territorio attraverso un modo diretto e coinvolgente di incontrarle e conoscerle.
QUATTRO ORE PIENE DI APPUNTAMENTI
Dalle ore 10.00 alle 14.00 si concentrerà il programma delle attività: degustazioni, incontri con i produttori, cucina, show cooking, produzioni agroalimentari, artigianato, cultura e tradizioni si alterneranno dando vita a una mattinata ricca di esperienze.
TERRANTICA È ANCHE UNA FESTA PER LE FAMIGLIE
Non mancheranno folklore, punti ristoro, attività culturali e spazi dedicati ai bambini, con giochi della tradizione, trucco e laboratorio di pasticceria.
Per i primi sarà l’occasione di ritrovarsi.
Per gli altri sarà l’occasione di scoprire TerrAntica.
Per tutti sarà una giornata da vivere insieme.
Sabato 19 settembre 2026
Auditorium Centro Agroalimentare Roma – CAR
Via Tenuta del Cavaliere 1 – Guidonia Montecelio (RM)
Manifestazione: ore 10.00 – 16.00
Programma attività: ore 10.00 – 14.00
INGRESSO GRATUITO
APS Colle Mannarino e L’Arte e il Tempo della Clessidra
GUIDONIA – “TerrAntica 2.0” – Sinergie Sensoriali
con il contributo di ARSIAL