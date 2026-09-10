GUIDONIA – A “TerrAntica 2.0” sapori, cucina e tradizioni

Dopo le precedenti tappe, il 19 settembre sarà quindi un appuntamento particolare: un gran finale aperto a tutti, da vivere insieme dai bambini ai nonni. QUATTRO ORE PIENE DI APPUNTAMENTI Dalle ore 10.00 alle 14.00 si concentrerà il programma delle attività: degustazioni, incontri con i produttori, cucina, show cooking, produzioni agroalimentari, artigianato, cultura e tradizioni si alterneranno dando vita a una mattinata ricca di esperienze. LEGGI ANCHE MONTEROTONDO – Il chiosco sulla “Passeggiata” sarà acquisito dal Comune

Saranno protagonisti vino, olio, formaggi, miele, tartufo, pane, pasta e altre produzioni del territorio, ma soprattutto le persone che ogni giorno lavorano per produrle, trasformarle e portarle sulle nostre tavole.

La giornata vuole infatti creare un ponte tra produttori, trasformatori, ristorazione, distribuzione e consumatori, favorendo conoscenza, confronto e nuove relazioni.

Uno spazio particolare sarà dedicato alla cucina grazie alla collaborazione con Fabio Campoli e Azioni Gastronomiche, partner nella realizzazione dell’evento.

A partire dalle ore 10.30 si susseguiranno cinque appuntamenti: Luca Cicchetti con “Un dolce sposalizio viterbese”; Andrea Pompei con “CombinAzioni d’arancia, salsiccia e finocchi”; Sara Albano con “Quanto ne sai di cucina laziale?”; Luana Petroselli con “Vi cucino a casa mia”; e Fabio Campoli con “Il gusto fuori dal comune”. TERRANTICA È ANCHE UNA FESTA PER LE FAMIGLIE Non mancheranno folklore, punti ristoro, attività culturali e spazi dedicati ai bambini, con giochi della tradizione, trucco e laboratorio di pasticceria.

Perché l’obiettivo è semplice: permettere a una famiglia di arrivare insieme e trovare qualcosa di interessante e divertente per ogni età.

A coordinare e condurre la manifestazione sarà Claudio Testi.

Terminate alle 14.00 le attività programmate, la manifestazione continuerà fino alle ore 16.00, con i punti ristoro e la possibilità di rimanere insieme, incontrare produttori e operatori e condividere in maniera informale la conclusione del progetto.