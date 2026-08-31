FONTE NUOVA – Scooter in fiamme, bruciano le sterpaglie a ridosso della Nomentana Bis

Incendio di vaste proporzioni sabato pomeriggio 29 agosto a Tor Lupara di Fonte Nuova.

Il bilancio è di alcuni ettari di vegetazione bruciata, danni lievi ad alcune abitazioni, tanta paura ma fortunatamente nessun ferito.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, le fiamme sono divampate verso le ore 15 in Via Monte Pergola a seguito dell’incendio di un motociclo sulla provenienza del quale sono in corso indagini dei carabinieri.

Il rogo si è propagato su terreni prevalentemente di pertinenza di Città Metropolitana di Roma Capitale e su terreni privati tra via Tor Sant’Antonio, via Monte Vettore, via Brennero e via dei Villini, dove alcune abitazioni sarebbero state evacuate a scopo precauzionale.

Le fiamme hanno coinvolto anche la Nomentana Bis e si sono propagate su terreni del Comune di Guidonia Montecelio, per questo la circolazione sulla strada provinciale è stata interrotta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due squadre della Protezione civile di Fonte Nuova con due autobotti da 8 mila e da 13 mila litri, oltre ad altre associazioni di Protezione civile dai Comuni circostanti di Mentana e Monterotondo, e un’ambulanza della Croce Viola Italiana che ha distribuito acqua ai soccorritori impegnati nell’emergenza e ha garantito la necessaria presenza sanitaria a supporto delle operazioni.

In particolare, sono state soccorse due donne, una anziana affetta da sclerosi multipla e la figlia appena operata al ginocchio, alle quali è stata garantita assistenza in ambulanza.

I Vigili del Fuoco hanno accertato che la velocità di propagazione dell’incendio è stata causata dal forte vento caldo che spirava sabato pomeriggio.

L’intervento dei pompieri è terminato intorno all’una di notte di sabato, mentre la Protezione Civile di Fonte Nuova ha mantenuto due squadre di controllo fino a ieri mattina, domenica 30 agosto.

Sul caso indagano i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo.

“I terreni su cui si è propagato l’incendio – ha spiegato in una nota il sindaco di Fonte Nuova Umberto Falcioni – riguardano prevalentemente aree di pertinenza di Città Metropolitana, sulle quali è stato incessantemente richiesto un intervento di bonifica. Purtroppo, i livelli di inefficienza di questo ente pubblico pongono sempre più pressante la questione della sua reale utilità.

Gli altri terreni privati interessati erano stati tutti oggetto di verifica da parte della Polizia Locale, alcuni bonificati in seguito alla suddetta verifica, altri sanzionati. Per quelli che, sanzionati, non avevano provveduto ad interventi di messa in sicurezza, si procederà all’accertamento di responsabilità civili e penali dei proprietari.

Questo grave episodio, che poteva avere conseguenze tragiche, impone in maniera ancora più perentoria il richiamo al senso di responsabilità e al rispetto delle leggi e delle ordinanze necessarie per il vivere comune, e agli enti preposti, Comune in testa, lo sprone per rendere ancora più capillari i controlli e puntuali gli interventi”.