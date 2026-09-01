MORICONE – Tre giorni di musica, spettacoli e tradizioni

Moricone si prepara a vivere tre intense giornate di festa, tre giornate diverse ma unite da un’unica grande manifestazione, nata con l’obiettivo di creare aggregazione e, allo stesso tempo, promuovere il Borgo e il territorio della Sabina Romana.

Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre 2026, la suggestiva cornice di Piazza Sforza Cesarini diventerà punto d’incontro tra musica emergente, DJ set, spettacolo, prodotti tipici del territorio, artigianato, attività per i bambini e intrattenimento per tutta la famiglia.

L’intera manifestazione è organizzata dall’Associazione Giovani Moricone – ODV, con il contributo della Regione Lazio e con il patrocinio del Comune di Moricone e del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili.

Un programma articolato su tre giornate a ingresso gratuito, ognuna con una propria identità, pensato per coinvolgere pubblici e generazioni differenti.

VENERDÌ 4 SETTEMBRE – CONTEST MUSICALE E DJ SET

La manifestazione prenderà il via venerdì 4 settembre con una giornata dedicata alla musica dal vivo e alla valorizzazione dei giovani talenti.

Dalle 17:00 alle 21:00, il palco di Piazza Sforza Cesarini ospiterà un contest musicale con 8 band, che avranno l’opportunità di esibirsi davanti al pubblico e contendersi la vittoria finale.

Al termine del contest e della premiazione, la festa continuerà con un DJ set, che accompagnerà il pubblico fino alla conclusione della prima serata.

Una giornata che unirà quindi due anime della musica: prima le esibizioni live delle band in gara e, a seguire, il ritmo e l’energia della musica da ballare.

SABATO 5 SETTEMBRE – UNA GRANDE NOTTE DI MUSICA

Sabato 5 settembre Piazza Sforza Cesarini si trasformerà in una grande pista a cielo aperto, con una lunga programmazione musicale dal tardo pomeriggio fino all’1:00 di notte.

Sul palco si alterneranno DJ e protagonisti della scena dance italiana:

17:30 – 19:00 | HOLLY

19:00 – 20:00 | EMIX & HENRY PASS

20:00 – 21:10 | RICKY LE ROY

21:10 – 22:20 | JOY KITIKONTI

22:20 – 23:30 | 00ZICKY

23:30 – 01:00 | MARIO PIÙ

Ad accompagnare la serata, dalle 20:00 all’1:00, ci sarà inoltre la voce di LUCA PECHINO.

Una vera e propria maratona musicale, con oltre sette ore di musica, che porterà nel cuore di Moricone alcuni dei nomi più conosciuti della scena dance e club italiana.

DOMENICA 6 SETTEMBRE – SAPORI, TERRITORIO E DIVERTIMENTO PER LE FAMIGLIE

Domenica 6 settembre la manifestazione cambierà veste e sarà dedicata alla valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici, dell’artigianato e alle famiglie.

Dalle 9:00 alle 14:00, Piazza Sforza Cesarini ospiterà bancarelle di prodotti tipici e artigianato, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire produzioni, eccellenze e realtà del territorio.

Grande attenzione sarà riservata anche ai più piccoli, con animazione per bambini insieme al Mago Mario e la presenza di Federico la Lince, mascotte del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili.

Una mattinata all’insegna della scoperta, del divertimento e della promozione del patrimonio naturale e delle tradizioni locali.