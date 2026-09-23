GUIDONIA TIVOLI – Allarme sicurezza, rider di “Glovo” aggrediti e rapinati

Agiscono in coppia, a volte anche in gruppo, sfruttando la superiorità numerica.

Spesso armati di coltelli, arnesi da lavoro, nel migliore dei casi di spray urticante.

Sono giovani, qualcuno minorenne.

Tanto sfrontati da aggredire le vittime in mezzo alla strada dopo averle speronate.

E’ l’identikit degli autori di una serie di aggressioni e rapine messe a segno tra Guidonia Montecelio e Tivoli ai danni dei rider di “Glovo” e “Deliveroo” in turno dalle ore 18 all’una di notte.

Prede facili con contanti in tasca, nella maggior parte dei casi di nazionalità straniera che non denunciano.

Gli episodi segnalati al quotidiano on line Tiburno.Tv sono tutti avvenuti nell’area compresa tra Quintiliano, Campolimpido di Tivoli, La Botte e perfino Guidonia Centro.

Sarebbero almeno sei i rider presi di mira, ma soltanto uno ha denunciato.

A testimoniarlo sono Augusto Mancini, 42 anni originario di Tivoli trapiantato a Villalba di Guidonia, da 4 anni rider per Glovo, e Piero Ricci, 63 anni, anche lui originario di Tivoli ma residente a Villanova, pure lui da 4 anni fattorino di Glovo.

E’ proprio Augusto Mancini la prima vittima dell’escalation di aggressioni ai danni dei rider, l’unico ad aver denunciato al Commissariato di Tivoli quanto accaduto nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto mentre in sella ad uno scooter Honda Sh 150 percorreva via di Quintiliolo, la strada di campagna che collega la piana tiburtina alla Città dell’Arte.

“Verso le 23,50 ho fatto una consegna a La Botte di Guidonia – inizia a raccontare Augusto – Sono ripartito e all’altezza dell’incrocio tra via Colle Nocello e via Colle Mitriano mi sono reso conto che ero seguito da uno scooter Honda Sh 300

con due persone in sella.

Ero diretto a Tivoli per un altro ordine, ho imboccato via Quintiliolo, i due mi hanno raggiunto, affiancato e speronato: il passeggero ha sferrato un calcio contro il mio scooter mandandomi fuori strada contro lampione.

Uno dei due è sceso col coltello e mi ha intimato di dargli i soldi, ma nell’impatto ero stordito e non rispondevo, così mi ha colpito su una gamba con un pappagallo.

Per fortuna in quel momento da Tivoli scendeva una auto diretta a Campolimpido e i due rapinatori sono fuggiti a mani vuote in direzione via Colle Nocello”.

In via di Quintiliolo è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha medicato il 42enne rider sul posto, e una volante del Commissariato di Tivoli dove lunedì mattina del 31 agosto Augusto ha presentato formale denuncia fornendo anche il numero di targa dello scooter risultata rubata.

“Il mio aggressore parlava bene italiano – aggiunge Augusto Mancini – era giovane, sotto i vent’anni. Credo di essere l’unico ad aver presentato denuncia, gli altri rider aggrediti sono stranieri, magari qualcuno ha anche problemi con i documenti e preferisce non affidarsi alle autorità”.

Un pensiero condiviso anche da Piero Ricci, rider che consegna per Glovo e Deliveroo nella zona di Tivoli e Guidonia e che per primo ha segnalato il caso alla redazione di Tiburno.

“In questo ultimo mese abbiamo subito almeno 5 tentativi di rapina da parte di ragazzi in motorino con coltelli e spray al peperoncino, ma quasi nessuno ha denunciato alle forze dell’ordine“, esordisce il 63enne tiburtino residente a Villanova di Guidonia.

Stando al suo racconto, l’ultimo episodio risale alla serata di sabato 12 settembre e sarebbe avvenuto in una traversa di via Roma a Guidonia Centro.

Vittima, un pakistano 25enne in sella ad una bicicletta elettrica.

“Il collega mi ha riferito che verso le ore 20 è stato avvicinato da due scooter con 3 persone a bordo che lo hanno speronato – spiega Piero Ricci – Uno ha usato lo spray urticante, ma il mio collega è un ragazzo giovane e alto, ha reagito ed è riuscito a scaraventarne uno sull’asfalto mettendoli in fuga.

Pare fossero molto giovani e inesperti”.

E non è finita.

Stando sempre alla testimonianza del 63enne rider, un altro fattorino di Glovo originario del Bangladesh sarebbe stato preso di mira nella zona di Campolimpido.

“Faceva consegne in auto – racconta Ricci – e si è chiuso all’interno riuscendo così a salvare l’incasso della serata di 50 euro. Mi risulta che altri colleghi siano stati oggetto di inseguimenti.

Gli autori sanno che su 10 consegne almeno 8 pagano in contanti, quindi vanno a colpo sicuro: siamo ogni notte a rischio rapina”.