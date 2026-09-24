GUIDONIA – Sicurezza Urbana, inaugurata la Control Room della Polizia Locale

Questa mattina, giovedì 24 settembre, è stata inaugurata la Control Room realizzata all’interno del Comando della Polizia Locale, in via Roma, a Guidonia.
Presenti alla cerimonia, tra gli altri: il Sindaco, Mauro Lombardo; il Procuratore di Tivoli, Andrea Calice; il Questore di Roma, Roberto Massucci.
Secondo un comunicato dell’amministrazione comunale, si tratta di un presidio tecnologicamente avanzato che segna una svolta significativa nella capacità di controllo e presidio del territorio cittadino.
La nuova struttura consente un monitoraggio del territorio, garantendo una ampia copertura delle aree urbane, delle zone periferiche e dei punti nevralgici della Città.
Attraverso il collegamento diretto con il sistema di videosorveglianza cittadino, la Control Room è in grado di seguire l’evolversi delle situazioni, individuare criticità e coordinare l’intervento delle pattuglie presenti sul territorio in sinergia con quelle delle altre Forze di Polizia.
Le videoregistrazioni, inoltre, saranno particolarmente utili per ricostruire eventi d’interesse per lo svolgimento di indagini e quant’altro richiesto dall’Autorità Giudiziaria.
Il risultato è un modello di sicurezza integrato e diffuso, capace di garantire un controllo più puntuale delle situazioni di rischio, una maggiore capacità di prevenzione e un intervento coordinato ed efficace nella Città, dal centro alle zone periferiche.
Stando sempre al comunicato dell’amministrazione comunale, questo investimento rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di ammodernamento tecnologico dell’Amministrazione, che punta a rendere la sicurezza urbana un elemento sempre più strutturato, condiviso e capace di rispondere in maniera efficace alle esigenze quotidiane dei cittadini.
“Con l’apertura della Control Room compiamo un passo importante verso una Città più sicura e vivibile.
La sinergia tra la Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine, unita alla tecnologia della videosorveglianza, rappresenta un investimento concreto sulla sicurezza dei nostri concittadini e sulla qualità della vita in ogni quartiere.
Continueremo a investire in questa direzione, perché la sicurezza è una priorità che riguarda tutta la comunità”, dichiara nel comunicato il Sindaco Mauro Lombardo.
“La Control Room ci consentirà di coordinare in modo immediato le pattuglie sul territorio, incrociando le informazioni provenienti dal sistema di videosorveglianza con quelle delle altre Forze di Polizia.
Un salto di qualità operativo che si traduce in tempi di risposta più rapidi e in un controllo sinergico e integrato dell’intera Città, oltre a garantire una presenza attiva e visibile su tutto il territorio comunale”, evidenzia nel comunicato Comandante della Polizia Locale, Paolo Rossi.