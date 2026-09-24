GUIDONIA – Sicurezza Urbana, inaugurata la Control Room della Polizia Locale

Secondo un comunicato dell’amministrazione comunale, si tratta di un presidio tecnologicamente avanzato che segna una svolta significativa nella capacità di controllo e presidio del territorio cittadino.

Questa mattina, giovedì 24 settembre, è stata inaugurata la Control Room realizzata all’interno del Comando della Polizia Locale, in via Roma, a Guidonia.

Attraverso il collegamento diretto con il sistema di videosorveglianza cittadino, la Control Room è in grado di seguire l’evolversi delle situazioni, individuare criticità e coordinare l’intervento delle pattuglie presenti sul territorio in sinergia con quelle delle altre Forze di Polizia.

Attraverso il collegamento diretto con il sistema di videosorveglianza cittadino, la Control Room è in grado di seguire l’evolversi delle situazioni, individuare criticità e coordinare l’intervento delle pattuglie presenti sul territorio in sinergia con quelle delle altre Forze di Polizia.

La nuova struttura consente un monitoraggio del territorio, garantendo una ampia copertura delle aree urbane, delle zone periferiche e dei punti nevralgici della Città.

La nuova struttura consente un monitoraggio del territorio, garantendo una ampia copertura delle aree urbane, delle zone periferiche e dei punti nevralgici della Città.

Le videoregistrazioni, inoltre, saranno particolarmente utili per ricostruire eventi d’interesse per lo svolgimento di indagini e quant’altro richiesto dall’Autorità Giudiziaria.

Il risultato è un modello di sicurezza integrato e diffuso, capace di garantire un controllo più puntuale delle situazioni di rischio, una maggiore capacità di prevenzione e un intervento coordinato ed efficace nella Città, dal centro alle zone periferiche.