SANT’ANGELO ROMANO – Scuole e uffici pubblici chiusi per la festa patronale

Scuole e Comune chiusi per la festa patronale a Sant’Angelo Romano.
Lo stabilisce l’ordinanza numero 18 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata martedì 22 settembre dal sindaco Antonio Cornacchia.
L’atto stabilisce la chiusura del plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo “Alberto Manzi” ubicato nel territorio del Comune di Sant’Angelo Romano per l’intera giornata di martedì 29 settembre, in occasione della festività del Patrono San Michele Arcangelo.
Dal provvedimento emerge inoltre che nella stessa giornata saranno sospesi i servizi comunali connessi alle attività scolastiche, quali il trasporto scolastico, la refezione e gli eventuali ulteriori servizi integrativi.
La regolare ripresa delle attività e dei servizi nella giornata di mercoledì 30 settembre 2026.