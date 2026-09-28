TIVOLI – Area camper sul Lunganiene, lavori prorogati fino al 31 ottobre

Sulla carta sarebbero dovuti terminare 48 ore fa, invece dureranno un altro mese.

Il Comune di Tivoli ha posticipato la fine dei lavori per la realizzazione della nuova area camper sul Lungo Aniene Giuseppe Impastato, un intervento strategico legato al potenziamento dell’accoglienza cittadina rientrante nel finanziamento da 2 milioni 100 mila euro concesso dal Consiglio dei Ministri l’8 giugno 2023 per il Giubileo 2025.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 314 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi, lunedì 28 settembre, dalla Comandante della Polizia Locale di Tivoli Eleonora Giusti.

Col provvedimento viene disposta la proroga dell’ordinanza numero 191 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata il 2 luglio scorso dalla stessa Comandante Giusti e viene modificata la viabilità dal 26 settembre 2026 al 31 ottobre 2026.

Nel dettaglio, resta confermata la disciplina già prevista per il mercato settimanale del mercoledì, con divieto di transito e sosta per i veicoli non autorizzati.

Nei giorni feriali – con esclusione dei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali – sarà invece istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, attivo per l’intera giornata, sul lato destro del Lunganiene dall’ingresso di Via Roma fino alla prima corsia di inversione.

La stessa limitazione interesserà anche alcuni stalli sul lato sinistro del Lunganiene, in particolare i primi due e gli ultimi tre stalli, oltre all’area destinata ai motocicli.

Le restrizioni non saranno applicate nei fine settimana e nei giorni festivi.

Il provvedimento è stato adottato su richiesta dell’architetta Meri Grazia Santoro, Direttore Tecnico della “Resting S.r.l.”, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza esecutiva delle Opere per il Giubileo 2025.

Si tratta della seconda proroga ai lavori.

Il 5 maggio la Comandante della Polizia Locale di Tivoli Eleonora Giusti aveva firmato l’ordinanza numero 132 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – col divieto di sosta fino al 5 luglio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

E il 2 luglio aveva posticipato al sabato 26 settembre (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).