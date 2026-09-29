ROMA – Il Generale Marco Guerrini è il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri 

Il Generale di Brigata Marco Guerrini, proveniente dal Comando Generale dell’Arma, dove ricopriva l’incarico di Capo Ufficio Operazioni, è il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Roma. Subentra al Generale di Brigata Marco Pecci destinato al Comando Generale, quale comandante del II Reparto, dopo essere stato al Comando dei Carabinieri della Provincia di Roma dal 25 luglio 2023.

Il Generale di Brigata Marco Guerrini, 54 anni, ha intrapreso la carriera militare nel 1991, frequentando la Scuola Allievi Carabinieri Ausiliari e, successivamente, l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Dopo una prima esperienza, nel 1996, quale Comandante di Plotone al 4° Btg. “Veneto” di Mestre (VE), ha prestato servizio, dal 1999 al 2001, quale Comandante di Compagnia Carabinieri, in San Bartolomeo in Galdo (BN) e, successivamente, dal 2001 al 2004, in Nocera Inferiore (SA).

Dal 1997 al 1998 ha preso parte alla Missione TIPH2 in Hebron (CISGIORDANIA), incaricata di monitorare il processo di pace israelo-palestinese, e dal 1999 al 2000 alla Missione UNMIBH in Bosnia Erzegovina, quale osservatore ONU.

Dal 2004, destinato allo Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma, ha ricoperto vari incarichi nell’ambito dell’Ufficio Operazioni.

In Sala Operativa, da settembre 2004 a settembre 2007, quale Ufficiale addetto alla Sezione “situazione” e da settembre 2009 fino a settembre 2011, Capo della medesima 1^ Sezione. Nei successivi due anni ha assunto l’incarico di addetto alla Sezione “Analisi e Pianificazione”, occupandosi delle tematiche connesse con il coordinamento con le altre Forze di polizia e dell’elaborazione delle linee operative dell’Arma dei Carabinieri in territorio nazionale.

Dal settembre 2012, dopo aver frequentato il Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, ha assunto, per un anno, il ruolo di Capo Sala Operativa del Comando Generale, e successivamente quello di Capo della Sezione “Analisi e Pianificazione” dell’Ufficio Operazioni, permanendo nell’incarico fino al 2014.

Destinato al Comando del Gruppo Carabinieri di Palermo, unità organizzativa responsabile della direzione, del coordinamento e del controllo delle articolazioni territoriali dell’Arma dei Carabinieri operanti nel capoluogo siciliano e in parte della provincia.

Promosso Colonnello, dal 2017 al 2018 è stato Capo Ufficio Ordinamento del Comando Generale, per poi assumere l’incarico di Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale.

Dal settembre 2020 ha prestato servizio quale Comandante Provinciale di Reggio Calabria, in area operativamente sensibile e connotata da significative manifestazioni di criminalità organizzata, contro le quali ha condotto importanti operazioni di contrasto.

A settembre 2023 ha riassunto l’incarico di Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale.

In quest’ultimo ruolo ha partecipato all’elaborazione di varie progettualità di rilievo strategico per l’Arma dei Carabinieri nei settori del contrasto alle manifestazioni criminali e della riorganizzazione dei processi di comando e controllo. È componente di vari tavoli tecnici e commissioni.

È laureato in Giurisprudenza e in Scienze della sicurezza interna ed esterna.

Ha conseguito i “Master in Studi Internazionali Strategico Militari” e di “Consigliere Giuridico nelle Forze Armate”.

Sposato, ha una figlia.