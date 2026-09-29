TIVOLI – “Terzo Tempo Padel” rinuncia all’evento organizzato dal Comune in piazza Garibaldi

Terzo Tempo Padel, società che gestisce il Tibur Padel Club di Via Empolitana 306 a Tivoli, ha deciso di non partecipare alla manifestazione di padel promossa dal Comune di Tivoli in piazza Garibaldi e sostenuta con risorse pubbliche regionali. In una lettera, la società spiega le ragioni della scelta, ponendo al centro il coinvolgimento delle realtà sportive locali.

“Non contestiamo il fatto che l’amministrazione possa individuare un soggetto attuatore – precisa Terzo Tempo Padel – ma ci chiediamo se, per una manifestazione che si svolge a Tivoli, promossa dal Comune e sostenuta con risorse pubbliche, non sarebbe stato più opportuno coinvolgere concretamente le realtà sportive che operano stabilmente nella nostra città”.

La società sottolinea che la gestione tecnico-sportiva è stata affidata a un soggetto con sede a Castel Madama, definendo la scelta “un’occasione persa per valorizzare il patrimonio sportivo che Tivoli già possiede”. Terzo Tempo chiarisce però di non essere contraria alla collaborazione con realtà esterne: chiede che quelle locali siano “considerate, ascoltate e coinvolte”.

Secondo la società, l’iniziativa avrebbe potuto trasformarsi in una vera settimana del padel a Tivoli, con il coinvolgimento dei diversi circoli, corsi gratuiti, attività per bambini, lezioni per neofiti, tornei amatoriali, esibizioni e iniziative con le scuole.

“Divulgare significa far conoscere questo sport a chi non lo conosce. Significa dare una racchetta in mano a un bambino per la prima volta, permettere a un ragazzo di provare, coinvolgere le famiglie”.

Un impegno che Terzo Tempo porta avanti anche autonomamente. Il 25 ottobre organizzerà infatti un torneo femminile nell’ambito dell’“Ottobre Rosa”, unendo sport e sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno. Il ricavato sarà devoluto all’associazione no profit Komen Italia per sostenere la ricerca contro il cancro.

La società definisce “sofferta” la decisione di non partecipare alla manifestazione comunale, ma sottolinea: “È stata una scelta necessaria e che rivendichiamo con orgoglio. Quello che ci è stato proposto non rispecchia la nostra idea di divulgazione del padel”.

Terzo Tempo respinge infine l’idea di voler ottenere un trattamento privilegiato in quanto realtà locale: “Non chiediamo che una società di Tivoli debba essere automaticamente scelta solo perché si trova a Tivoli. Chiediamo che le realtà del territorio vengano messe nelle condizioni di poter partecipare, proporre idee e contribuire. Poi saranno le competenze e i progetti a determinare le scelte.Tivoli merita una grande manifestazione di padel. Ma una manifestazione sostenuta con risorse pubbliche e nata per promuovere il territorio avrebbe potuto essere molto di più di un torneo: avrebbe potuto essere la festa di tutto il padel tiburtino”