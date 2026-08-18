TIVOLI – Palazzetto dello Sport a Bagni: il Tar decide chi lo progetterà

Sarà il Tar del Lazio a decidere chi progetterà il nuovo Palazzetto dello Sport a Tivoli Terme.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 13921 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - pubblicata dal Tribunale Amministrativo Regionale giovedì 30 luglio. Con l’atto i giudici della Sezione Seconda Bis accolgono il ricorso della “Seingim Horizon S.r.l.” e rinviano la trattazione nel merito dell’affare al 17 novembre 2026.

Obiettivo della società di Ceggia, in provincia di Venezia, è annullare la determina numero 1233 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata il 16 aprile scorso dal dirigente ai Lavori pubblici Tullio Lucci con la quale sono stati affidati i servizi tecnici di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione allo “Studio Tecnico Gruppo Marche” di Macerata per l’importo complessivo di 199.858 euro e 70 centesimi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lo studio si è infatti aggiudicato la procedura bandita il 26 gennaio 2026 dalla Centrale Unica di Committenza della IX Comunità Montana del Lazio presentando un ribasso del 35% sul costo totale dell’appalto.

Vale la pena ricordare che la somma complessiva a disposizione per realizzare il PalaSport è di 3 milioni e 81 mila euro, di cui 881 mila euro da un mutuo acceso dal Comune di Tivoli col Credito Sportivo e 2 milioni 200 mila euro concessi dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Sport e Periferie 2025” per la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nei centri urbani, con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, migliorando la qualità urbana e riqualificando il tessuto sociale.

Il 21 novembre 2025 l’amministrazione comunale aveva affidato allo studio “Logo Architettura Srl” di Roma l’incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica che la giunta Innocenzi aveva successivamente approvato con la delibera numero 351 del 4 dicembre 2025.