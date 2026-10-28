PALOMBARA SABINA – Frane e smottamenti causati dal maltempo: il Comune chiede lo stato di calamità naturale

Frane nelle carreggiate e dissesti del fronte stradale.

L’allerta meteo di due settimane fa è stata devastante per Palombara Sabina.

Il dato emerge dalla delibera numero 126 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – varata lunedì 26 ottobre dalla giunta comunale guidata dal sindaco Alessandro Palombi.

Con l’atto viene approvata la relazione dell’ingegner Antonio Di Pietro, Responsabile dell’Ufficio comunale Lavori pubblici, sulla base della quale viene richiesto alla Regione Lazio lo stato di calamità naturale per la sequenza delle allerte meteorologiche dell’8, 9, 19 e 20 ottobre 2026 e la possibilità di accedere alle misure di sostegno tecnico e finanziario previste dalla normativa regionale, con particolare riferimento alla messa in sicurezza e alla riduzione del rischio residuo, per far fronte ai fenomeni di dissesto verificatisi lungo Strada di Stazzano Vecchio e Via dei Ferrari da cui sono derivati danni stimati in 105 mila euro.

Nella delibera l’amministrazione ripercorre i giorni di allerta arancione.

A cominciare dal 9 ottobre scorso, quando sulla Strada di Stazzano Vecchio si è verificato un significativo cedimento di una porzione di terreno in corrispondenza del fronte stradale, con profondità indicativa di circa 6 metri, determinando una condizione di grave compromissione della stabilità del tratto interessato (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Tant’è che per prevenire situazioni di pericolo per gli utenti della strada, il Comandante della Polizia Locale Stefano Mormone ha emanato l’ordinanza numero 247 , con la quale è stato disposto il divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 2 tonnellate, mentre con una successiva ordinanza numero 282 il sindaco Alessandro Palombi ha disposto la chiusura al transito del tratto di strada interessato dallo smottamento franoso.

Le precipitazioni meteoriche hanno determinato condizioni di dissesto del fronte stradale anche lungo Via dei Ferrari, tali da richiedere interventi specifici di messa in sicurezza, consolidamento e ripristino.

Secondo una quantificazione economica preliminare di massima degli interventi necessari, per la messa in sicurezza, il consolidamento del fronte stradale, le fondazioni, le opere di sostegno, i drenaggi e il ripristino della Strada di Stazzano Vecchio sono necessari 70 mila euro, mentre per Via dei Ferrari messa in sicurezza e consolidamento del fronte stradale, regimazione delle acque e ripristino ammontano a 35 mila euro.