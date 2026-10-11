COLLEFERRO – Ruba il cellulare ad un anziano e lo rivende ad un negozio di telefonia: denunciato

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno concluso un massiccio e capillare servizio straordinario di controllo del territorio, esteso ai Comuni di Colleferro, Valmontone, Artena e Segni.

L’operazione, mirata alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori e della criminalità diffusa, ha portato ad un arresto, una denuncia e diverse segnalazioni per stupefacenti, assicurando un quadro di legalità alla comunità locale.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma, di particolare rilievo è stato l’episodio che ha visto protagonisti i militari dell’Arma che, con la consueta vicinanza al cittadino, sono riusciti a risolvere in tempi record il furto subìto da un anziano signore di 77 anni.

Grazie a un rapido ed efficace intuito investigativo, i Carabinieri hanno rintracciato e denunciato alla Procura della Repubblica un 38enne del posto, gravemente indiziato, di essersi impossessato del telefono cellulare del pensionato per poi rivenderlo illecitamente presso un negozio di telefonia locale.

L’apparecchio è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario, che ha ringraziato i militari con grande commozione, potendo così recuperare i preziosi contatti e i ricordi dei propri cari in esso custoditi.

Nel corso del medesimo dispositivo, le pattuglie dei Carabinieri a Segni hanno proceduto al controllo di un 31enne originario del litorale romano.

L’uomo, in violazione della misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto, si trovava in strada e ha tentato invano di eludere gli accertamenti fornendo false generalità.

La professionalità dei militari ha permesso non solo di smascherare il maldestro tentativo di sottrarsi agli accertamenti, ma anche di accertare che l’uomo si era reso irreperibile da circa un mese per sottrarsi a un’ordinanza di carcerazione emessa dal Tribunale di Roma.

Al termine delle formalità di rito, il 31enne è stato tratto in arresto.

Costante anche l’attenzione rivolta al contrasto degli stupefacenti: durante i pattugliamenti, i militari hanno segnalato alla Prefettura, per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale, cinque giovani – tra cui tre cittadini italiani e due ragazzi di origini marocchine, di età compresa tra i 21 e i 49 anni – trovati in possesso, a seguito di perquisizioni, di complessivi 1,87 g di hashish e 1,80 grammi di cocaina, prontamente sequestrati.

Importante l’impatto sul fronte della sicurezza stradale e del monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure restrittive: le pattuglie dell’Arma hanno controllato complessivamente 284 persone, di cui 15 sottoposte a limitazioni della libertà personale, e 194 veicoli.

I Carabinieri hanno inoltre ritirato 3 patenti di guida ed elevato 9 sanzioni per violazioni al Codice della Strada per un importo complessivo di oltre 3.000 euro, sottoponendo a sequestro amministrativo un veicolo.

L’articolata attività, inserita nella più ampia strategia di presidio del territorio predisposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma, conferma l’incessante impegno della Compagnia Carabinieri di Colleferro che, operando in perfetta sinergia con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, continua a garantire una solida cornice di legalità, offrendo una tutela reale e tangibile ai cittadini, con un’attenzione speciale verso le fasce più vulnerabili.