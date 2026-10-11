Il Comune di Fonte Nuova è pronto a riqualificare un’area a rischio per garantire l’incolumità pubblica e la tutela dei beni presenti.

Lo stabilisce la delibera numero 157 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – varata mercoledì 7 ottobre dalla giunta comunale guidata dal sindaco Umberto Falcioni.

Con l’atto viene approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di “Messa in sicurezza di Via Fonte Santa Margherita” redatto dalla G.EDI.S., la società alla quale il 25 febbraio scorso l’amministrazione aveva affidato l’incarico.

L’intervento di manutenzione straordinaria ammonta a 220 mila euro e riguarda gli argini del Fosso Le Spallette, nel settore Nord-Ovest del territorio comunale, in prossimità degli impianti sportivi e della viabilità principale di Fonte Nuova, in corrispondenza dell’intersezione tra Via Salvatoretto, Via Sisti Augusto e Via Fonte Santa Margherita, dove sono stati riscontrati significativi fenomeni di dissesto che hanno interessato, in alcuni punti, anche il sottoservizio del metanodotto presente nell’area.

Secondo quanto accertato dai tecnici comunali, si tratta di una condizione di potenziale criticità per le infrastrutture, che costituiscono la diretta conseguenza dei processi erosivi attivati dall’azione idraulica del fosso, determinando una progressiva incisione dell’alveo ed una marcata

verticalizzazione degli argini, con conseguente perdita di stabilità dei versanti e innesco di frane localizzate.

Per questo, oltre all’incarico di progettazione alla G.EDI.S. è stato affidato quello per le indagini geognostiche e rilievo con drone Lidar.

All’intervento di messa in sicurezza Via Fonte Santa Margherita lavora anche l’Architetta Arianna Plebani di Mentana, alla quale è stato affidato al l’incarico professionale per la predisposizione dell’istruttoria finalizzata al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica, oltre all’Architetto Michele Stamegna di Itri, cui spetta il servizio di verifica relativo alla componente strutturale della progettazione esecutiva.