Il Comune di Fiano Romano mette in sicurezza la scuola media.
Lo stabilisce la determina numero 712 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì 8 ottobre dal dirigente dell’Ufficio Tecnico Giancarlo Curcio.
Con l’atto viene affidata alla Ditta Sogea Srl di Via Tiburtina, a Roma, la bonifica e l’allontanamento dei piccioni dal plesso di via Giustiniani per una spesa complessiva di 4.270 euro.
Dalla determina emerge che la ditta deve installare una rete antintrusione volatili nella sopraelevazione della Scuola, oltre a provvedere alla rimozione e allo smaltimento del guano dei piccioni, al trattamento di sanificazione e disinfezione delle superfici.