TIVOLI – Il Papa ha un nodulo al polmone: il Vescovo invita la comunità a pregare

Dal Vescovo della Diocesi di Tivoli e di Palestrina, Monsignor Mauro Parmeggiani, riceviamo e pubblichiamo:
Monsignor Mauro Parmeggiani e Papa Leone XIV il 7 settembre scorso a Genazzano
“Nell’apprendere la notizia del prossimo intervento chirurgico che dovrà subire Papa Leone XIV, invito la comunità diocesana a pregare in ogni celebrazione eucaristica per il Santo Padre e la sua salute.
In particolare esorto, durante la preghiera del Rosario, ad affidarlo alla protezione della Madre del Buon Consiglio, compatrona di Palestrina e alla quale, come noto, il Santo Padre ha affidato la sua persona ed il suo ministero fin dal 10 maggio 2025 all’indomani della sua elezione al soglio di Pietro.
Ricordando con gratitudine la sua recente visita a Genazzano, il 7 settembre scorso, chiediamo alla Madre del Buon Consiglio che faccia sentire tutta la sua materna vicinanza al Santo Padre in queste ore delicate e guidi la mano dei medici affinché l’intervento vada bene”.