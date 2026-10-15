MONTEROTONDO – Una notte senz’acqua

Acea Ato 2 comunica che dalle ore 22 di martedì 20 ottobre alle ore 6,00 di mercoledì 21 ottobre verrà sospeso il flusso idrico in alcune zone di Monterotondo per eseguire interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare l’efficienza della rete idrica.
Le zone e le vie interessate da possibili mancanze di acqua e/o abbassamenti di pressione sono:
· Via Dei Vigneti
· Via Vicinale Reviola
· Via Sant’Angelo
· Via Frati Crociferi
· Via Santa Chiara
· Via Frati Minori
· Via Italo Calvino
· Via Pietro Nenni
· Vicolo Del Convento
· Via Fausto Cecconi
· Via San Matteo e traverse
· Via Goffredo Spinedi
· Via Delle Fornaci
· Via Tronto
· Via Reno
· Via Carlo Burani
· Viale Bruno Buozzi
· Via Lampedusa
· Via Massimo Pelosi
· Via Silvio Pellico
· Via Osvaldo Di Buò
· Via Della Gavaccia e tutte le traverse
· Via Monte Delle Mele
· Via Delle Azalee
· Via Delle Rose
Il comune di Monterotondo informa che potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe a quelle citate.
· Per limitare possibili disagi ai cittadini, un’autobotte sarà in stazionamento in via Bruno Buozzi (fronte ospedale) per l’intera durata dei lavori.
· Per casi di effettiva e improrogabile necessità, è possibile richiedere un servizio straordinario di rifornimento al 𝐍𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐕𝐞𝐫𝐝𝐞 𝟖𝟎𝟎.𝟏𝟑𝟎.𝟑𝟑𝟓.
· Per ulteriori aggiornamenti consultare il sito: 𝐰𝐰𝐰.𝐚𝐜𝐞𝐚𝐚𝐭𝐨𝟐.𝐚-𝐚𝐜𝐪𝐮𝐚.𝐢𝐭.