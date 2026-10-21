Il campo sportivo di Montelibretti appena riqualificato darà gestito per 9 mesi dalla “ASD Brictense”.

Lo stabilisce la determina numero 354 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata mercoledì 7 ottobre dal dirigente dell’Ufficio Tecnico Gabriele Seghini.

Con l’atto viene assegnata la concessione in uso temporaneo “Ponte”, la gestione e l’affidamento dell’impianto Sportivo Comunale denominato “Campo Sportivo Comunale Mario Berti” alla società sportiva del paese per una durata temporanea contrattuale di 9 mesi per il solo campionato di calcio stagione 2026/2027 dal 7 ottobre 2026 al 30 giugno 2027.

“ASD Brictense” gestirà il campo di calcio in erba sintetica e gli spogliatoi a titolo oneroso per un importo mensile di 400 euro per un totale di 3.600 euro l’anno.

Stando alla determina numero 354, obiettivo dell’Amministrazione è garantire la continuità della pratica sportiva, l’inclusione sociale e la corretta manutenzione del patrimonio comunale attraverso l’affidamento a terzi della gestione dell’impianto.

Già in passato la “ASD Brictense” aveva gestito il campo ma la convenzione era scaduta il 30 giugno 2023.

Così la società presieduta da Maurizio Nobili ha chiesto il recupero della stagione calcistica sportiva dell’annualità precedente sospesa a causa del COVID 2019 e il Comune di Montelibretti ha concesso l’utilizzo dell’impianto di calcio per la stagione 2023/2024 e comunque valevole fino all’inizio dei lavori di riqualificazione e rinnovamento in corso di realizzazione con fondi PNRR per l’annualità 2023/2025.

A settembre/ottobre del 2024 la ASD Brictense ha iniziato la stagione calcistica iscrivendosi al campionato 2024/25, ma ha dovuto interrompere le attività il 27 febbraio 2025 con l’inizio dei lavori del PNRR a campionato iniziato.

Conseguenze: un pregiudizio economico per la società, il disagio subito dai ragazzi iscritti e dagli atleti appartenenti alle categorie minori, costretti a svolgere la scuola calcio in altra sede, affrontando spese aggiuntive alle famiglie degli stessi ragazzi.

Vale la pena ricordare che sabato 10 ottobre è stato inaugurato il campo sportivo di Montelibretti completamente riqualificato grazie a un investimento della Città metropolitana di Roma Capitale di oltre 800 mila euro nell’ambito del PNRR- Missione 5 – Piani Urbani Integrati.

L’intervento ha previsto il rifacimento del campo da calcio in erba sintetica, adeguato alle caratteristiche richieste per l’omologazione della Lega Nazionale Dilettanti, il rinnovamento dell’illuminazione con tecnologia LED, un sistema di recupero delle acque per l’irrigazione e l’adeguamento dei servizi igienici degli spogliatoi per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità.

Il 28 febbraio 2025 i lavori relativi all’Intervento Campo sportivo di calcio con spazi polivalenti del Comune di Montelibretti erano stati affidati dalla Città Metropolitana al CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa di Bologna al costo complessivo di 570.179 euro e 61 centesimi IVA inclusa (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).