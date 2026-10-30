GUIDONIA – Vigile pusher, il sindaco: “Sospeso dal servizio senza stipendio”

E’ stato sospeso dal servizio senza stipendio il 53enne agente della Polizia Locale di Guidonia Montecelio arrestato nei giorni scorsi per spaccio di droga e detenzione di arma clandestina (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lo annuncia l’amministrazione comunale in un comunicato stampa diffuso oggi pomeriggio, venerdì 30 ottobre.

Nella nota viene anche annunciato l’avvio del procedimento disciplinare per l’adozione degli ulteriori e necessari provvedimenti conseguenti.

Successivamente saranno valutate a tempo debito ulteriori iniziative per tutelare l’interesse pubblico e salvaguardare l’immagine del Corpo di Polizia Locale e dall’intera Città.

“Sono profondamente ferito da questa vicenda che reputo grave e che dovrà essere valutata molto attentamente dagli organi di disciplina interna del nostro Comune – dichiara nel comunicato il Sindaco Mauro Lombardo – Da Sindaco e da avvocato, non mi azzardo ad anticipare la condanna di un cittadino che, seppure arrestato per gravi indizi di colpevolezza, è ancora presunto innocente in attesa di giudizio.

Allo stesso tempo, però, garantisco che l’Amministrazione non esiterà ad assumere le determinazioni che dovessero imporsi all’esito dell’accertamento dei fatti in sede penale e in sede disciplinare.

Desidero, in un momento così difficile, ribadire la massima stima e il più sincero apprezzamento per il lavoro quotidiano svolto con professionalità, senso del dovere e spirito di servizio dalle donne e dagli uomini della nostra Polizia Locale.

Un comportamento individuale, nonostante la sua gravità aggravata dalla divisa indossata, non può e non deve offuscare il valore dell’intero Corpo”.