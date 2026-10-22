TIVOLI – Un apparecchio tv per la Segreteria del Sindaco

Un apparecchio televisivo per la Segreteria del Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi.
Lo stabilisce la determina numero – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata ieri, mercoledì 21 ottobre, dal dirigente alle Finanze Riccardo Rapalli.
Con l’atto affidata la fornitura dell’apparecchio televisivo alla “GRAILL SRL”, una società con sede operativa a Guidonia specializzata nella vendita e assistenza tecnica di apparecchi da ufficio e personal computer, da anni fornitrice di Palazzo Sn Bernardino.
La fornitura viene assicurata al costo di 229 euro, Iva compresa, un prezzo risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità del bene, come risulta dalla documentazione presentata.
L’acquisto fa seguito alla richiesta presentata sempre ieri, mercoledì 21 ottobre, dalla Segreteria del Sindaco per la fornitura di un apparecchio televisivo.