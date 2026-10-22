ROMA EST – Cocaina, hashish e ketamina: preso con 6 chili di droga in casa

Aveva trasformato cassetti ed armadi della camera da letto in altrettanti scomparti di un “archivio” della droga, organizzato secondo una precisa logica di deposito e catalogazione.

Così un venticinquenne di origini cosentine è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Tor Sapienza, alla periferia Est della Capitale.

Il giovane è stato trovato in possesso di 6 chilogrammi di droga tra cocaina, hashish e ketamina.

Secondo un comunicato stampa della Questura di Roma, ad aprire il sipario sul drug storage domestico è stata la classica scena dello scambio droga-denaro intercettata in strada a Tor Sapienza.

Attirati da un veicolo in sosta in via della Rustica da alcuni minuti, gli investigatori del V Distretto Prenestino hanno osservato il momento in cui un giovane, uscito da uno stabile di via Collatina, si sarebbe diretto a piedi verso l’auto per raggiungere il suo interlocutore.

Il blitz è scattato non appena gli agenti hanno acquisito contezza del perfezionamento della cessione.

A cristallizzare la dinamica è stato il rinvenimento, nella sua disponibilità, del denaro appena ricevuto in cambio della dose.

Da quel frammento intercettato in strada, gli investigatori hanno quindi riavvolto il filo della filiera fino all’abitazione da cui, poco prima, era uscito il giovane.

Il primo indizio, quasi lasciato “in copertina” sulla scrivania, è stato individuato in appena quattro grammi di cocaina, posizionati accanto ad un frullatore ancora intriso di sostanza stupefacente ed un bicchiere in plastica contenente materiale verosimilmente destinato al taglio.

Il passaggio nella camera da letto ha poi aperto le porte, cassetto dopo cassetto, di un vero e proprio “archivio” della droga, costruito secondo una precisa logica di catalogazione e stoccaggio, in cui ogni scomparto sembrava assolvere una specifica funzione: da quello organizzato con materiale per la pesatura, il confezionamento, il taglio e la rendicontazione economica, al vano “cassaforte” destinato a custodire i proventi dell’attività illecita.

La parte più consistente dell’inventario è stata poi scoperta nell’armadio, dove le diverse tipologie di stupefacente – cocaina, hashish e ketamina – erano ripartite in scatole di scarpe, ciascuna contrassegnata da indicazioni riferite alla sostanza custodita, al numero degli involucri ed al relativo peso.

Per il venticinquenne, contestualmente al sequestro dei 6 chili di droga rinvenuti all’interno dell’abitazione, sono scattate le manette per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’Autorità Giudiziaria ha successivamente convalidato l’operato della Polizia di Stato e disposto per il ragazzo la custodia cautelare in carcere.