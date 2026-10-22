MARCELLINA – Open Day per rilasciare la Carta d’identità elettronica

Il Comune di Marcellina informa che il giorno SABATO 24 OTTOBRE 2026 è prevista l’apertura straordinaria del Comune di Marcellina, per poter richiedere la carta d’identità elettronica in sostituzione del documento cartaceo in scadenza il 3 agosto 2026, data nella quale le suddette carte non saranno più valide.
Per partecipare è necessaria la prenotazione dell’appuntamento tramite il sito comunale prenotopa.it/enti/marcellina a partire dalle ore 17,00 di lunedì 19 ottobre 2026 fino ad esaurimento disponibilità.
(N.B. La prenotazione è valida solo ed esclusivamente per l’emissione della CIE per i possessori di Carte d’identità Cartacee, per una singola persona, altre istanze per ulteriori persone, anche se all’interno del nucleo familiare, non verranno gestite all’interno dello stesso appuntamento, e deve essere fatta indicando il nome del richiedente anche se minorenne ).
Per espletare la richiesta, presso gli uffici comunali, bisognerà presentarsi muniti di:
• Vecchio Documento d’Identità Cartaceo (nel caso di smarrimento o furto la denuncia effettuata presso le autorità di Pubblica Sicurezza)
• La ricevuta della prenotazione;
• Una foto recente in formato fototessera cartacea;
• Carta di pagamento elettronico
• È necessaria la presenza del richiedente anche se minorenne.
Orari apertura:
24 OTTOBRE 2026 dalle ore 9.00 alle ore 13.00