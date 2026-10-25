TIVOLI – A San Marino siglato il gemellaggio nel ricordo di Little Tony

Nella Repubblica di San Marino il Comune di Tivoli ha firmato il patto di amicizia e collaborazione con il Castello di Serravalle, e con i Comuni di Valdobbiadene e Montebelluna.

Da sinistra, l’assessore Vincenzo Tropiano, il sindaco Marco Innocenzi, Vittorio Brigliadori ed Emily Lazzari

Lo annuncia il sindaco Marco Innocenzi che ha rappresentato l’amministrazione comunale insieme all’assessore Vincenzo Tropiano nella stipula dell’accordo insieme a Vittorio Brigliadori, consigliere di Giunta e referente per i gemellaggi e il turismo, ed Emily Lazzari, segretario di Giunta.

Secondo il comunicato del sindaco Innocenzi, l’accordo avvierà una serie di progetti comuni legati al ricordo di Little Tony, con iniziative culturali e musicali pensate anche per coinvolgere i giovani.

Little Tony, nome d’arte di Antonio Ciacci, era nato il 9 febbraio 1941 a Tivoli ed era cittadino di San Marino

Il patto prevede la realizzazione di attività dedicate alla memoria del cantante nato a Tivoli da famiglia sammarinese da sette generazioni ed era cittadino di San Marino, con l’obiettivo di far conoscere la sua storia anche alle nuove generazioni. Tra i progetti in programma c’è l’organizzazione di un evento musicale da ripetere ogni tre anni.



L’intesa punta anche a creare una rete di collaborazione stabile tra i territori coinvolti. Le amministrazioni potranno lavorare insieme per promuovere le rispettive risorse umane, culturali e storiche, insieme alle tradizioni e ai prodotti enogastronomici locali.



L’accordo unisce così il ricordo di Little Tony alla volontà di sviluppare nuovi rapporti tra le comunità, creare occasioni di incontro e far conoscere le caratteristiche di ciascun territorio.