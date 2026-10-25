MONTEROTONDO – Il progetto “Donne in Comune” al Liceo Peano

Ottant’anni fa le donne italiane entrarono per la prima volta nelle cabine elettorali come elettrici ed elette, diventando finalmente protagoniste a pieno titolo della vita democratica del Paese.

Da allora molta strada è stata percorsa: le donne sono entrate nelle assemblee elettive, nelle amministrazioni locali, nel Parlamento e nel Governo, assumendo responsabilità sempre più importanti nella vita politica e istituzionale.

È da questa storia, fatta di conquiste, partecipazione e impegno civile, che prende le mosse “Donne in Comune”, il progetto che giovedì scorso 22 ottobre ha fatto tappa presso il Liceo Scientifico “Giuseppe Peano” di Monterotondo, coinvolgendo anche gli studenti e le studentesse dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Angelo Frammartino”.

Il progetto vuole riportare al centro dell’attenzione il lungo cammino della partecipazione femminile alla vita pubblica, con uno sguardo particolare alle istituzioni locali: quei Comuni nei quali, nel corso dei decenni, le donne hanno progressivamente assunto il ruolo di consigliere, assessore, sindache e amministratrici.

Attraverso momenti di confronto, strumenti digitali, attività di co-progettazione e il lavoro con tutor e facilitatori, i ragazzi sono stati chiamati, non semplicemente ad assistere, ma a diventare protagonisti del percorso.

Partire dalla storia servirà quindi a parlare del presente.

Parlare del presente significherà anche chiedersi quanta strada resti ancora da percorrere perché la partecipazione delle donne alla vita politica, amministrativa e sociale possa essere sempre più piena e consapevole.

Ed è proprio questo il significato più profondo del progetto: mettere in dialogo le donne che hanno aperto una strada, quelle che oggi ricoprono responsabilità nelle istituzioni e i giovani che saranno chiamati a costruire la società di domani.

La Dirigente del Liceo Peano, Giovanna De Angelis (Fotografie di Edoardo Verolino)

La Dirigente del Liceo Peano, Giovanna De Angelis, nel suo intervento, ha parlato dell’importanza della presenza degli studenti in un progetto che mira a progredire verso la parità di genere.

Importanza sottolineata anche dalla dirigente del Liceo Angelo Frammartino, Giuliana Vazza, che ha ringraziato i ragazzi per la loro massiccia presenza.

Il Sindaco di Monterotondo Riccardo Varone parla agli studenti nell’Aula Magna del Liceo Peano

Riccardo Varone, sindaco di Monterotondo, ha infine specificato che dopo ottant’anni la ricerca dell’emancipazione è sfortunatamente ancora necessaria ed estremamente fondamentale.