TIVOLI GUIDONIA – I terreni dell’ex Santo Spirito ceduti alla Regione ed espropriati dai Comuni

L’obiettivo dichiarato dai due Comuni confinanti di Tivoli e Guidonia Montecelio è innanzitutto acquisire i terreni al proprio patrimonio disponibile per poi venderli agli occupanti aventi titolo che nel corso dei decenni vi hanno costruito le abitazioni.

Ma sono previsti anche i progetti di sviluppo promossi da soggetti pubblici e privati, usufruendo di procedure di semplificazione.

E’ questo, in sintesi, il contenuto dello “Schema di Accordo di Valorizzazione Territoriale” relativo ai terreni dell’ex “Pio Istituto Santo Spirito e Ospedali Riuniti di Roma”, il disciolto Ente morale già proprietario di un patrimonio immobiliare di oltre 400 ettari compresi tra Tivoli Terme e il Centro Agroalimentare Romano di Setteville di Guidonia, oggi intestati alla Asl Roma 5.

Con la delibera numero 2133 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – e la delibera numero 2152 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmate rispettivamente lunedì 12 ottobre e venerdì 16 ottobre dal Direttore Generale Silvia Cavalli, l’Azienda Sanitaria Locale ha approvato gli accordi stipulati rispettivamente tra Regione Lazio, Asl, Comune di Tivoli e di Guidonia Montecelio.

La finalità degli Accordi è trasferire alla Regione e ai Comuni l’intero compendio immobiliare dell’ex “Pio Istituto Santo Spirito e Ospedali Riuniti di

Roma” e pervenire così alla valorizzazione e alla successiva alienazione dell’intero patrimonio ricadente nei territori di Tivoli e di Guidonia

Montecelio, con la sola esclusione delle aree devolute ad attività sanitaria, in particolare dei terreni sui quali è progettato il Nuovo Ospedale Tiburtino.

Il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo e il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi

Domani, lunedì 26 ottobre, alle ore 12:30, i sindaci Marco Innocenzi e Mauro Lombardo terranno una conferenza stampa presso la Sala parrocchiale della Chiesa Nostra Signora di Lourdes, ad Albuccione per spiegare la validità dei nuovi Accordi rispetto agli atti prodotti negli ultimi 50 anni da Comuni, Regione Lazio ed Asl risultati vani per le duemila famiglie residenti o domiciliate nelle zone di Cesurni, Albuccione Vecchio e Borgo Santo Spirito.

Si tratta di un percorso che si annuncia affatto celere.

Secondo quanto previsto dall’Accordo, infatti, i beni dell’ex Santo Spirito verranno trasferiti prima dalla Asl alla Regione, prescindendo dalle edificazioni e trasformazioni operate successivamente al 2012, quando i due Comuni riconsegnarono alla Roma 5 i terreni presi in carico dagli anni Ottanta.

La Regione si avvarrà delle procedure previste dalla legge regionale 13/2016 iscrivendo “ope legis” al patrimonio regionale gli immobili da cedere ai Comuni per effetto dell’Accordo.

Da parte loro, i Comuni predisporranno uno o più elenchi inventariali distinguendo i beni in 3 categorie.

Quelli da acquisire al proprio patrimonio disponibile per la successiva alienazione agli occupanti aventi titolo.

Quelli che intende acquisire per effetto della loro destinazione pubblica o dell’uso pubblico perpetrato nel tempo ovvero che intenderà valorizzare per i medesimi fini.

Infine quelli per i quali prevede, congiuntamente alla Regione o ad altri soggetti pubblici e privati eventualmente coinvolti, l’attivazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale, usufruendo di procedure di semplificazione previste dalla legge.

Ma l’attuazione dell’Accordo avverrà soltanto quando i Comuni avranno adottato i Decreti che disporranno il trasferimento dei beni, mediante esproprio per pubblica utilità.

L’acquisizione della proprietà attraverso il Decreto di esproprio consentirà ai Comuni di acquisire e trascrivere i beni a titolo originario, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, prescindendo dalle edificazioni e trasformazioni successivamente operate, agevolando così le successive fasi di accatastamento, dismissione e valorizzazione.

Soltanto a quel punto la Asl Roma 5 firmerà il verbale di consegna e l’immissione nel possesso da parte dei Comuni.