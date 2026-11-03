GUIDONIA – Elezioni 2027, Claudio Zarro: “Costruire un’alternativa credibile all’amministrazione Lombardo”

Da Claudio Zarro, presidente della lista civica “In Comune”, ex consigliere comunale e assessore della giunta guidata dal sindaco Mauro Lombardo, riceviamo e pubblichiamo:

Claudio Zarro e il sindaco Mauro Lombardo Claudio Zarro e il sindaco Mauro Lombardo

«Le prossime elezioni amministrative del 2027 rappresenteranno un passaggio importante per il futuro di Guidonia Montecelio.

La nostra città ha bisogno di una prospettiva politica e amministrativa fondata su una visione chiara, sulla concretezza delle proposte e sulla capacità di dare risposte alle esigenze dei cittadini.

Esistono le condizioni per avviare un percorso di confronto tra le diverse realtà politiche e civiche del territorio, con l’obiettivo di costruire un’alternativa seria e credibile all’attuale amministrazione.

Un progetto che non può limitarsi a essere semplicemente contro qualcuno, ma che deve soprattutto essere per qualcosa: per una città meglio amministrata, più attenta alle propria comunità e capace di programmare il proprio futuro.

Lavoro, attenzione al prossimo, spazi verdi, opportunità per i giovani ed i meno giovani.

In questo percorso, la nostra esperienza civica di In Comune e delle altre liste, deve svolgere un ruolo da protagoniste, portando il proprio patrimonio di conoscenze, competenze e radicamento territoriale.

Ho letto con interesse, in questo contesto, le recenti dichiarazioni dei rappresentanti locali di Forza Italia e la disponibilità manifestata ad avviare un dialogo con le realtà politiche e civiche della città. Un’apertura che considero positiva e che può contribuire a favorire un confronto più ampio.

Tuttavia, il punto di partenza deve essere la condivisione di una visione amministrativa e di un programma concreto. Solo su queste basi sarà possibile valutare eventuali convergenze politiche.

Le prossime elezioni non devono ridursi a una competizione tra nomi o a una somma di sigle, ma rappresentare un’occasione per offrire ai cittadini una reale prospettiva di cambiamento.

Basta con gli slogan alla “Sei piu’ bella di così”.

Da parte nostra c’è la volontà di contribuire attivamente alla costruzione di questo percorso, con autonomia, responsabilità e spirito di confronto.

Il futuro di Guidonia Montecelio merita un progetto all’altezza delle sue potenzialità e della sua comunità”. LEGGI ANCHE GUIDONIA – Palazzi di 7 piani e negozi nel verde, i comunisti dicono no a "Villanova 2"