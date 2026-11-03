TIVOLI – Natale, il 27 novembre arriva la pista di pattinaggio su ghiaccio

Il Comune di Tivoli organizza un Natale sul ghiaccio.

Lo stabilisce la determina numero 3317 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata ieri, lunedì 2 novembre, dal dirigente alle Attività produttive Riccardo Rapalli.

Con l’atto viene affidata l’installazione e gestione della pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Garibaldi all’Associazione “Ice Park Asd” di Roma, la stessa che fornì il servizio lo scorso anno.

La pista sarà allestita nel periodo compreso tra il 27 novembre 2026 e il 06 gennaio 2027.

Dalla determina numero 3317 emerge che due proposte erano pervenute al Comune a fronte dell’avviso – CLICCA E LEGGI L’AVVISO – di manifestazione di interesse pubblicato il 5 ottobre scorso e rivolto ai titolari di autorizzazione ad esercitare l’attività di spettacolo viaggiante su tutto il territorio nazionale ai sensi della L. 18/03/1968 n.337 con relativa indicazione del codice identificativo dell’attrazione di pista di pattinaggio rilasciato dalla Commissione Comunale di Vigilanza (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

A seguito di un’attenta analisi delle proposte e delle esigenze dell’Amministrazione comunale, il progetto presentato dalla “Ice Park Asd” era risultato complessivamente più meritevole.