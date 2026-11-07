POGGIO MIRTETO – Museo Diocesano Sabino, inaugurazione con il presidente Francesco Rocca

Lunedì 9 novembre, alle ore 15.00, si terrà a Poggio Mirteto l’inaugurazione del Museo Diocesano Sabino, alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e del Vescovo della Diocesi Sabina-Poggio Mirteto, Sua Eccellenza Monsignor Ernesto Mandara.

L’appuntamento, in programma presso la Sala Farnese, rappresenta un momento significativo per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e religioso del territorio sabino.

Il Museo Diocesano Sabino costituisce un importante riferimento per la conservazione e la conoscenza della memoria ecclesiale e culturale della Sabina, contribuendo a custodire e trasmettere alle nuove generazioni un patrimonio che appartiene alla storia e all’identità dell’intera comunità.

All’iniziativa prenderanno parte anche il direttore generale della ASL Rieti, Mauro Maccari, e il sindaco di Poggio Mirteto, Andrea Arcieri.

Sono inoltre previsti gli interventi del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e del Questore della Camera dei Deputati, Paolo Trancassini.

La giornata sarà caratterizzata da un programma di inaugurazioni che coinvolgerà anche altre importanti realtà cittadine.

Insieme al Museo Diocesano Sabino saranno infatti inaugurati il Museo delle Bande Comunali e l’Ospedale di Comunità, nell’ambito di un’iniziativa che vede coinvolte la Regione Lazio,

la Diocesi Sabina-Poggio Mirteto, la ASL Rieti e il Comune di Poggio Mirteto.