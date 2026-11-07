MONTEROTONDO – Blitz al mercato, sequestrati 35 mila giocattoli contraffatti e pericolosi

Sequestrati 35.015 prodotti ludici a Monterotondo.

E’ il bilancio di un’operazione della locale Compagnia della Guardia di Finanza all’interno di un mercato settimanale della città eretina.

Secondo un comunicato stampa del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Roma, il sequestro dell’ingente quantitativo di articoli ludici illegali è avvenuto nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo economico del territorio e di contrasto alla criminalità merceologica.

L’operazione è stata condotta dai militari della locale Compagnia nel corso delle attività previste dal collaudato Dispositivo di Presidio Permanente del Territorio.

L’attenzione delle Fiamme Gialle si è concentrata sui banchi espositivi di un esercizio commerciale, dove è stata riscontrata la messa in vendita di prodotti recanti marchi industriali notori abilmente falsificati, idonei a trarre in inganno il consumatore finale.

Le immediate attività ispettive hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro probatorio

complessivamente 35.015 prodotti ludici.

Nel dettaglio, la merce illegale era composta da circa 11.000 carte da gioco collezionabili “Pokémon” e da oltre 24.000 giocattoli riproducenti falsamente i celebri brand e personaggi “Disney, Labubu, Dragonball, Marvel, Lilo e Stitch, Stranger Things, Super Mario Bros e Uno Mattel”.

Alla luce degli elementi acquisiti, i Finanzieri hanno sottoposto a sequestro penale l’intero stock di merce

contraffatta, provvedimento successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria, deferendo in stato di libertà il titolare dell’attività commerciale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli.

All’indagato sono contestati i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

Secondo il comunicato stampa, la rigorosa vigilanza sul mercato dei giocattoli e il contrasto alla contraffazione rispondono a imprescindibili esigenze di protezione della salute pubblica, con particolare riferimento alle fasce di consumatori più vulnerabili quali i bambini.

Le normative nazionali ed europee in materia di sicurezza dei prodotti ludici impongono severissimi standard di produzione e test di laboratorio obbligatori prima dell’immissione in commercio.

Gli articoli contraffatti eludono sistematicamente queste barriere preventive, presentando un rischio concreto e immediato per l’incolumità dei minori: l’utilizzo di materie prime di scarsa qualità o il ricorso a plastiche trattate con agenti chimici tossici e plastificanti vietati (come gli ftalati) possono causare gravi forme di intossicazione, allergie o patologie per contatto e ingestione accidentalmente prolungata. Inoltre, il difetto strutturale di assemblaggio di questi articoli comporta il pericolo di distacco di piccole parti plastiche o metalliche, con conseguente e immediato rischio di soffocamento per i bambini.

L’attività svolta si inquadra nelle funzioni di polizia economico-finanziaria assicurate dalla Guardia di Finanza, quale presidio permanente volto alla salvaguardia della salute dei cittadini, alla tutela della proprietà industriale e alla protezione del mercato legale dalle distorsioni della concorrenza sleale alimentata dal circuito delle merci illecite.