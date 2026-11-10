GUIDONIA – Il fotografo Gianni Coccia vince il concorso “Scattiamo in Provincia”

Il fotografo di Guidonia Gianni Coccia si è aggiudicato il primo posto nella sezione “Antiche Tradizioni” del primo concorso fotografico della Città Metropolitana di Roma, “Scattiamo in Provincia”.
Decisivo per la vittoria, il bellissimo scatto della sfilata delle Vunnelle.
Da oggi e fino al 19 novembre la fotografia premiata sarà esposta al pubblico a Villa Altieri, in viale Manzoni a Roma.
Successivamente, insieme all’intera mostra, la fotografia verrà proposta in mostra anche a Guidonia Montecelio.