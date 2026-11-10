GUIDONIA – Il fotografo Gianni Coccia vince il concorso “Scattiamo in Provincia”

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Il bellissimo scatto della sfilata delle Vunnelle in mostra a Roma

Il fotografo di Guidonia Gianni Coccia si è aggiudicato il primo posto nella sezione “Antiche Tradizioni” del primo concorso fotografico della Città Metropolitana di Roma, “Scattiamo in Provincia”.
Decisivo per la vittoria, il bellissimo scatto della sfilata delle Vunnelle.
Da oggi e fino al 19 novembre la fotografia premiata sarà esposta al pubblico a Villa Altieri, in viale Manzoni a Roma.
Successivamente, insieme all’intera mostra, la fotografia verrà proposta in mostra anche a Guidonia Montecelio.
Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  MENTANA – “In via Reatina 3 bus al giorno: esposto al Difensore civico regionale”

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 