TIVOLI – Alessandro Castellaccio, secondo i giudici l’assassino fu provocato: “sconto” di 4 mesi

Avrebbe agito in stato di ira, perché provocato.

Per questo ieri, lunedì 9 novembre, la Corte d’Assise d’Appello di Roma ha rideterminato la pena a carico di Ion Voicu, il 36enne romeno al momento riconosciuto come l’unico responsabile della morte di Alessandro Castellaccio, il 40enne di Tivoli aggredito in strada a calci in faccia il 18 giugno 2023 e deceduto il 25 giugno 2023 al policlinico “Umberto I” di Roma dopo sei giorni di agonia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Così i giudici della Seconda Sezione della Corte d’Assise d’Appello presieduta da Francesco Neri hanno condannato l’imputato alla pena di 10 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio volontario, uno “sconto” di 4 mesi rispetto alla sentenza emessa l’8 maggio 2025 con la quale la stessa Corte gli aveva inflitto una pena di 10 anni e 8 mesi di reclusione.

Il verdetto di ieri fa seguito alla sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione presieduta da Monica Boni che il 12 febbraio 2026 aveva accolto il ricorso dell’avvocato Giuseppe Squitieri di Roma, difensore di Ion Voicu, riconoscendo all’imputato una circostanza attenuante comune prevista dall’articolo 62 del Codice Penale italiano comma 2, ossia l’aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui: situazione che ieri è stata riconosciuta dalla Corte d’Assise d’Appello con la conseguente riduzione della pena (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Ieri in aula erano presenti l’avvocato Francesco Fratini di Tivoli, legale di parte civile in rappresentanza di Daniela Cola, la mamma di Alessandro Castellaccio, insieme agli avvocati Tommaso Giustiniano e Fabio Frattini di Tivoli, rappresentanti di parte civile rispettivamente per la zia di Alessandro, Lucilla Cola, e la sorella Adele Castellaccio.

“Pur riconoscendo la circostanza attenuante della provocazione – commenta l’avvocato Fabio Frattini di Tivoli – la Corte ha ridotto in modo estremamente limitato la pena finale.

Pur tuttavia valuteremo ogni ulteriore iniziativa in favore dei prossimi congiunti affinché l’uccisione di Alessandro Castellaccio non rimanga impunita”.

Ad oggi Ion Voicu è l’unico colpevole per la morte di Alessandro Castellaccio: i processi hanno stabilito che fu lui a sferrargli un pugno alla tempia talmente violento da tramortirlo e farlo stramazzare sul selciato, dove fu colpito con una scarica di colpi mortali.

Mircea Nasaf è stato assolto per non aver commesso il fatto

Il 30 settembre 2025 la Corte di Assise di Roma nel processo di primo grado con rito ordinario celebrato nell’aula bunker del carcere di Rebibbia ha infatti assolto dall’accusa di omicidio volontario il 52enne romeno Mircea Nasaf per non aver commesso il fatto, demolendo così l’impianto accusatorio della Procura di Tivoli (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

A gennaio 2027 si torna in aula davanti alla Corte d’Appello di Roma.

MASSACRATO A CALCI IN FACCIA: LA CORTE D’APPELLO CONCEDE LO SCONTO A UNO DEGLI ASSASSINI

Alessandro Castellaccio detto “Sceriffo”, il 40enne di Tivoli morto dopo un pestaggio nel 2023

IL PROCESSO DI PRIMO GRADO A TIVOLI: VOICU CONDANNATO A 14 ANNI E 8 MESI

Il 17 ottobre 2024 Ion Voicu era stato condannato a 14 anni e sei mesi di reclusione in primo grado dal Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Tivoli Raffaele Morelli.

Per l’operaio romeno la Procura di Tivoli aveva proposto una pena di 14 anni e 8 mesi, partendo da una base di 22 anni meno un terzo per la scelta del rito alternativo del giudizio abbreviato, mentre il giudice aveva ridotto la condanna di due mesi negando comunque a Ion Voicu le circostanze attenuanti generiche (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Mircea Nasaf Ion Voicu

L’AGGRESSIONE IN CENTRO: ALESSANDRO COLPITO A CALCI IN FACCIA COME SE FOSSE UN PALLONE

Colpito senza alcuna pietà mentre era in terra, stordito da un pugno alla tempia sferrato da Ion Voicu e impossibilitato a difendersi.

Una scarica di calci in faccia, come se fosse un pallone, una violenza talmente brutale da togliergli la vita ad opera di Mircea Nasaf.

Il pestaggio che determinò la morte di Alessandro Castellaccio è uno dei fatti di cronaca nera più cruenti degli ultimi anni a Tivoli.

Secondo la ricostruzione della Procura di Tivoli, nel pomeriggio di domenica 18 giugno 2023 Alessandro Castellaccio fu vittima di una vera e propria vendetta da parte di Voicu, Nasaf e di altre persone non identificate dai carabinieri.

Quel pomeriggio Alessandro mentre rincasava si era fermato in piazza Codro Benedetti, nei pressi dal “Baky Bar”, dove un gruppo di romeni beveva alcol e ascoltava musica a tutto volume.

Pare che Castellaccio abbia chiesto di abbassare il volume ma ne era nata una discussione, in particolare con Aurel C. un 42enne romeno risultato estraneo al pestaggio mortale. Infatti nella colluttazione era stato Alessandro Castellaccio a colpire Aurel C. con un pugno al volto procurandogli la frattura scomposta delle ossa del naso e del setto nasale.

A quel punto, mentre il 40enne italiano si stava allontanando dalla piazza, si era scatenata la furia omicida.

Sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti, Alessandro era stato raggiunto e circondato dagli aggressori e colpito alle spalle da un pugno sferrato con inaudita violenza alla tempia da parte di Ion Voicu. Un pugno tanto violento da far stramazzare il 40enne italiano sul selciato a faccia avanti.

Secondo la Procura, a “completare l’opera” sarebbe stato Mircea Nasaf: il 51enne e il 35enne avrebbero colpito Castellaccio ripetutamente a calci, anche sul volto, quando già la vittima era a terra, priva di sensi e impossibilitata a difendersi.

Colpito brutalmente da calci al viso da un uomo “…come se tirasse un calcio ad un pallone… “, raccontarono i testimoni ai carabinieri.

A documentare la violenza sono i referti medici di Alessandro Castellaccio: frattura scomposta del condilo temporale destro; frattura del ramo mandibolare di sinistra; frattura delle ossa nasali; frattura della parete laterale del seno mascellare di sinistra; frattura della parete laterale dell’orbita di sinistra; abbondante quota di emorragia subaracnoidea diffusa bilateralmente.

Un massacro senza alcuna pietà.

Dai processi è uscito un solo colpevole.