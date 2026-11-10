PALOMBARA SABINA – Giro d’Italia 2027, la decima tappa partirà dal borgo sabino

di Angelo Gomelino

Il 18 maggio 2027 Palombara Sabina sarà al centro della ribalta sportiva internazionale perché scelta come città di partenza della decima tappa della 110ª edizione della “Corsa Rosa”, con arrivo a Norcia.

La frazione sarà tutt’altro che semplice perché avrà una lunghezza di 218 chilometri con un dislivello di 3600 metri.

La carovana dei ciclisti però, non si dirigerà subito sulla via Salaria per poi proseguire verso Norcia, ma percorrerà un circuito in zona che prevede questo tracciato: Palombara Sabina, Marcellina, San Polo de’ Cavalieri, Tivoli, Villa Adriana, Villanova, Guidonia, Sant’Angelo Romano, Via Palombarese, Via Ponte delle Tavole, Stazzano, Moricone, Montelibretti e imbocco della S.S. Salaria vecchia ad Acquaviva di Nerola.

A rappresentare Palombara Sabina alla presentazione ufficiale del Giro d’Italia, che si è tenuta all’Auditorium Parco della Musica, erano presenti il sindaco Onorevole Alessandro Palombi, il vicesindaco Guido Trugli e il consigliere regionale Onorevole Flavio Cera, che è stato prezioso interlocutore nel ruolo di coordinatore istituzionale per la Regione Lazio, ai fini del raggiungimento di questo rilevante risultato.

Questa la comunicazione Facebook dal vicesindaco e assessore al Turismo Guido Trugli:

«Un risultato prestigioso frutto di un intenso lavoro di squadra e di un’importante sinergia istituzionale che rappresenta per Palombara Sabina un’occasione impareggiabile di visibilità e una vetrina internazionale straordinaria, capace di generare importanti ricadute di promozione turistica, valorizzazione delle eccellenze locali, sostegno alle attività commerciali e sviluppo economico. Adesso ci attende – ha concluso il vice sindaco Trugli – una nuova, entusiasmante sfida: lavorare con impegno, determinazione e spirito di collaborazione affinché questo grande evento possa lasciare un segno concreto e duraturo nella nostra comunità».