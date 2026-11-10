CALCIO – Serie C, biglietti al 50% per il derby Guidonia-Ostia Mare

E’ il momento di mostrare l’orgoglio di appartenenza e l’amore verso la propria squadra.
Per questi motivi il presidente del Guidonia Montecelio 1937 Fc Mauro Fusano comunica che, in occasione della gara casalinga con la As Ostiamare Lido Calcio, in programma domenica 15 novembre 2026 con calcio d’inizio alle 14:30 e valevole per la 14esima giornata del campionato di Serie C Sky WiFi 2026/2027, sarà possibile acquistare i biglietti con uno sconto del 50 per cento su tutti i settori.
Una promozione resa possibile dall’impegno del main sponsor Maury’s.
Modalità di vendita e tempistiche per acquistare i biglietti verranno comunicate mercoledì 11 novembre.
Secondo un comunicato stampa della società rossoblu, si tratta di un’altra grande occasione per riempire gli spalti, colorare le strade e assistere ad un evento sportivo che mette di fronte due club professionistici per uno dei derby più attesi della Regione Lazio.
Tutti allo Stadio “Città dell’Aria”: tifare per volare.