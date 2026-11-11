TIVOLI – Allarmi bomba, evacuate scuole dell’obbligo e tutte le Superiori

Da Tivoli Centro a Bagni, passando per Villa Adriana.

Sono numerose le scuole che stamane, mercoledì 11 novembre, sono state evacuate a seguito della mail che ha fatto scattare gli allarmi bomba in tutta Italia.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, tra gli istituti coinvolti ci sono il plesso Igino Giordani di Viale Picchioni a Tivoli Centro, il Liceo scientifico “Lazzaro Spallanzani”, l’Istituto tecnico “Alessandro Volta” e l’Istituto “Fermi-Olivieri”.

La Dirigente Maria Rosaria Ciaccia annuncia che stasera alle ore 18,30 nel plesso di viale Mazzini è garantito il regolare svolgimento delle lezioni del corso serale, salvo ordinanza del sindaco.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, coinvolte anche le scuole di Villa Adriana e i plessi del Circolo Tivoli- Bagni, dove gli alunni sono stati riaffidati alle famiglie.

Tra i destinatari delle mail firmate dal sedicente “Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan” c’è l’avvocata Maria Cristina Berardini, dirigente dell’Istituto tecnico “Alessandro Volta” di Tivoli.

“Mi chiedo perché Servizi segreti, informatici e hacker di tutti i Paesi europei non riescano a trovarli – commenta amareggiata la preside – Per questo mi viene da ipotizzare che ci sia una regia”.