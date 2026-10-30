TIVOLI – “Scuole a pezzi”: gli studenti manifestano in piazza

Oggi, venerdì 30 ottobre, la comunità studentesca di Tivoli è scesa in piazza in occasione dello sciopero studentesco, dando vita a un corteo partecipato da centinaia di giovani che hanno attraversato le strade della città.

Secondo un comunicato della Rete degli Studenti Medi di Tivoli, si tratta di una mobilitazione nata per denunciare le gravi condizioni materiali in cui versano gli istituti scolastici del territorio e per rivendicare interventi concreti sul diritto allo studio.

Le studentesse e gli studenti hanno posto al centro della protesta le criticità strutturali delle scuole tiburtine, la mancanza assoluta di spazi giovanili, l’impatto del carovita sull’accesso all’istruzione e il netto rifiuto verso le recenti politiche governative in materia di scuola e sicurezza.

«Oggi siamo scesi in piazza a centinaia perché le condizioni delle nostre scuole sono diventate insostenibili», dichiara Sofia Vennarucci, coordinatrice della Rete degli Studenti Medi di Tivoli.

«Gli edifici crollano e mancano gli interventi fondamentali, mentre assistiamo all’ennesimo rincaro dei costi per lo studio che sta rubando il futuro a un’intera generazione. Non possiamo accettare che le risorse pubbliche vengano destinate al riarmo e alla guerra anziché all’istruzione pubblica e alla messa in sicurezza delle nostre aule».

Stando sempre al comunicato della Rete degli Studenti Medi di Tivoli, tra le principali rivendicazioni del corteo spicca anche il “no” alle misure discriminatorie contenute nel ddl scuola, tra cui la previsione del tetto per classe agli studenti stranieri.

«Ci opponiamo con forza al razzismo istituzionalizzato promosso dal Governo e dal Ministero con il tetto agli studenti stranieri per classe», prosegue Vennarucci. «La scuola deve essere uno spazio inclusivo, aperto e democratico, non un luogo di divisione e discriminazione».

Il sindacato studentesco denuncia inoltre la mancanza di spazi di aggregazione giovanile sul terrotorio.

«Siamo difronte ad un’amministrazione completamente immobile sul piano degli spazi per i giovani, nonostante i bandi regionali e nazionali sul tema: a Tivoli e nei quartieri limitrofi non esistono luoghi gratuiti, aperti e accessibili dedicati ai giovani e alla socialità – continua Vennarucci – Un’assenza grave che lascia centinaia di studenti senza punti di riferimento sul proprio territorio.

Continueremo a mobilitarci e a far sentire la nostra voce finché non otterremo risposte concrete, un piano straordinario per l’edilizia scolastica, spazi pubblici per la gioventù e misure reali di contrasto al carovita».