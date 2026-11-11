MONTEROTONDO – Allarmi bomba, prova di evacuazione al Liceo Scientifico “Peano”

Quattro mail recapitate ad altrettante scuole di Monterotondo.

Altre 18 a istituti dei Comuni confinanti.

Mattinata “movimentata” quella di oggi, mercoledì 11 novembre, per gli Istituti comprensivi e gli Istituti superiori di Monterotondo, Mentana, Fonte e territori limitrofi.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, sono 22 i messaggi di allarme bomba inoltrati agli indirizzi di posta elettronica di altrettante scuole da parte del sedicente “Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan”.

Tutti gli istituti sono stati controllati dai carabinieri della Compagnia di Monterotondo che hanno setacciato ogni angolo con risultati negativi.

A Monterotondo i controlli hanno riguardato due scuole dell’obbligo, il Liceo Classico “Gaio Valerio Catullo” di via Tirso e il Liceo Scientifico “Giuseppe Peano” in via della Fonte: in quest’ultimo è stata effettuata una prova di evacuazione, per cui gli studenti e il personale docente e non docente sono usciti in cortile per consentire le verifiche ai militari dell’Arma.

I controlli negli altri plessi sono stati svolti senza evacuazione.