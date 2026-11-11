TIVOLI – Allarmi bomba a scuola, il sindaco: “Situazione sotto controllo”

In riferimento all’articolo TIVOLI – Allarmi bomba, evacuate scuole dell’obbligo e tutte le Superiori, dal sindaco di Tivoli Marco Innocenzi riceviamo e pubblichiamo:

“Disposta l’evacuazione in via precauzionale di vari plessi scolastici di Tivoli a seguito dell’allarme bomba che questa mattina ha interessato diverse scuole in Italia.

La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine stanno effettuando i controlli necessari per verificare la sicurezza degli edifici e consentire il rientro di studenti e personale scolastico.

La situazione è sotto controllo. La tutela degli studenti, del personale scolastico e di tutte le persone presenti negli istituti resta la priorità.

Comunicheremo ogni aggiornamento in merito”.