Cinque persone denunciate, 3 segnalate alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti, contestazioni penali, amministrative e sanzioni per oltre 40 mila euro a carico di un esercizio commerciale.

E’ il bilancio di un servizio di controllo straordinario e ad “alto impatto” svolto nel territorio del comune di Cave da parte dei Carabinieri della Compagnia di Palestrina unitamente alle Stazioni di Cave, San Vito Romano e all’Aliquota Radiomobile, con il supporto degli ispettori dell’ASL Roma 5.

Secondo un comunicato stampa delComando provinciale dell’Arma, l’operazione, eseguita nella fascia oraria serale e notturna, è stata predisposta per la prevenzione e il contrasto dei reati in genere, garantendo al contempo il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla salute pubblica.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno denunciato due uomini di 22 e 55 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, poiché trovati in possesso rispettivamente di 6 grammi di hashish suddivisi in 3 dosi con materiale per il confezionamento e di 1,3 grammi di cocaina.

Un 36enne è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, in quanto sorpreso a bordo del proprio veicolo con un machete avente una lama di 40 centimetri e un coltello a scatto con lama di 9 centimetri, custoditi nel vano portaoggetti.

Sempre nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, un 35enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, poiché sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico, ben oltre i limiti consentiti dalla legge.

Infine, un 48enne è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale poiché, durante un controllo di prevenzione generale, ha rivolto minacce di morte e parole offensive ai militari operanti, tentando ripetutamente il contatto fisico per eludere le verifiche.

Nel medesimo contesto operativo, tre soggetti sono stati segnalati alla competente Autorità Amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti, essendo stati trovati complessivamente in possesso di modiche quantità di cocaina e hashish, sottoposte a sequestro.

Unitamente agli ispettori della ASL Roma 5, le verifiche sono state estese anche alle attività commerciali della zona: a carico della titolare di un bar del centro storico sono state contestate violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, mancata attuazione delle procedure HACCP e il cattivo stato di conservazione degli alimenti, con sanzioni per un totale di circa 42 mila euro e la conseguente chiusura di due locali pertinenti (un magazzino abusivo e il locale cucina).

Complessivamente, nell’ambito del dispositivo, i Carabinieri hanno identificato 83 persone e controllato 51 veicoli.