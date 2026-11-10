PALOMBARA SABINA – Federico e Baaska, viaggio in tandem fino in Mongolia

Ci sono viaggi che vanno ben oltre i chilometri percorsi.

Sono viaggi fatti di sogni, coraggio, spirito di avventura e tanta voglia di scoprire il mondo.





È proprio quello che stanno facendo Federico Demasi, 29enne, e la sua compagna Baaska, 31enne partiti da Palombara Sabina il 7 dicembre 2025, in sella a un tandem, con una meta ambiziosa: raggiungere la Mongolia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Oggi Federico e Baaska sono in Kazakistan e continuano a pedalare verso il loro sogno. L’arrivo in Mongolia è previsto tra maggio e giugno 2027.

Ieri, lunedì 9 novembre, l’amministrazione comunale di Palombara Sabina ha dedicato un post alla coppia e al loro viaggio a pedali.

Federico Demasi, 29 anni di Palombara Sabina

Federico, diplomato al Liceo scientifico “Lazzaro Spallanzani” di Tivoli, ex elettricista, ex agente di commercio, ex magazziniere, è un “tuttofare” pronto a riparare qualsiasi cosa, ovunque in qualsiasi momento.

Baasansuren Gankhurel, 31enne della Mongolia

Baaska, abbreviativo di Baasansuren Gankhurel, originaria della Mongolia, è amante di libri e lettura, e gli ultimi 14 anni della sua vita li ha trascorsi all’università conseguendo un dottorato in Scienze Ambientali.

Federico e Baaska davanti al loro tandem

Federico e Baaska sono una coppia da quasi tre anni, si sono conosciuti in Mongolia nel 2023 durante un viaggio di lui da Singapore a Palombara Sabina e da allora non si sono più lasciati.

Oggi affrontano insieme un’avventura straordinaria con tanta voglia di vivere, conoscere, esplorare e lasciarsi sorprendere da ogni angolo del mondo.

Federico e Baaska in un momento di spensieratezza





Tante le sfide incontrate lungo il cammino: il freddo, le intemperie, il caldo torrido, la fatica e gli imprevisti di un viaggio così impegnativo. Ma anche tantissimi incontri, sorrisi e gesti di generosità. Dalla Georgia all’Azerbaijan, fino al Kazakistan, hanno scoperto il volto più bello del viaggio: l’ospitalità delle persone, la solidarietà e la bellezza delle culture che si incontrano lungo la strada.

Federico e Baaska mano nella mano





“La loro non è soltanto un’impresa sportiva – si legge nel post dedicato alla coppia dal Comune di Palombara Sabina – ma una bellissima testimonianza di libertà, determinazione e amore per l’avventura. Ci ricordano che per inseguire un sogno non servono grandi mezzi, ma tanta passione, coraggio e la voglia di mettersi in cammino.



E noi non possiamo che essere orgogliosi di questi due giovani viaggiatori che, pedalata dopo pedalata, portano un pezzetto di Palombara Sabina nel mondo!



Continuiamo a seguirli, a sostenerli e a fare il tifo per loro, perché ogni chilometro percorso è una conquista e ogni confine superato è una nuova storia da raccontare.



Forza Federico e Baaska! Palombara pedala con voi, fino alla Mongolia e oltre!”.